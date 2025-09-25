Atención fumadores, aumentaron los puchos: mirá la nueva lista de precios

La tabacalera Massalin Particulares aplicó un nuevo incremento en el valor de sus marcas, que comenzó a regir en todo el país el sábado 20 de septiembre de 2025. Con esta suba, ya son cinco los aumentos registrados en lo que va del año, lo que representa un golpe directo para el bolsillo de los fumadores.
El ajuste promedio es del 8,5%, aunque según la línea los incrementos oscilan entre el 5% y el 15%. Cabe recordar que la última actualización de precios se había aplicado el pasado 2 de agosto, con un promedio del 7,2%. Antes, también hubo modificaciones en enero, abril y junio.
Nuevos precios de cigarrillos en septiembre 2025
Estos son los valores sugeridos que ya se encuentran vigentes en kioscos y puntos de venta de todo el país:
Parliament
Marlboro
-
Red Titanium Box 20 (Edición limitada): $5.200
-
Red Box 20 | Gold Original RCB 20: $5.000
-
Red Común: $4.520
-
Red | Purple Fusion Box 12: $2.980
-
Vista Purple Fusion XL Box 20: $5.000
-
Vista Coral Fusion XL Box 20: $5.000
-
Vista Blue XL Box 20: $5.000
Marlboro Crafted
-
Crafted Red Box 20: $2.750
-
Crafted Coral Box 20: $2.750
-
Crafted Forward Box 20: $2.750
-
Crafted Red Común: $2.450
-
Crafted Blue Común: $2.450
-
Crafted Forward Común: $2.450
Chesterfield
-
Original Común: $3.380
-
Original Box 12 (nuevo formato): $2.290
-
Purple Motion 2 Box 20: $3.850
-
Purple Motion 1 Común: $3.380
-
Blue Motion Box 20: $3.850
-
Blue Motion Común: $3.380
-
Blue Motion Box 12: $2.290
Philip Morris
-
Box 20: $4.450
-
Común: $4.050
-
Box 12: $2.640
-
Blue Spin Box 20: $4.450
-
Blue Spin Box 12: $2.680
Harmony