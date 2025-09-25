Atención fumadores, aumentaron los puchos: mirá la nueva lista de precios

La tabacalera Massalin Particulares aplicó un nuevo incremento en el valor de sus marcas, que comenzó a regir en todo el país el sábado 20 de septiembre de 2025. Con esta suba, ya son cinco los aumentos registrados en lo que va del año, lo que representa un golpe directo para el bolsillo de los fumadores.

El ajuste promedio es del 8,5%, aunque según la línea los incrementos oscilan entre el 5% y el 15%. Cabe recordar que la última actualización de precios se había aplicado el pasado 2 de agosto, con un promedio del 7,2%. Antes, también hubo modificaciones en enero, abril y junio.

Nuevos precios de cigarrillos en septiembre 2025 Estos son los valores sugeridos que ya se encuentran vigentes en kioscos y puntos de venta de todo el país: Parliament RCB 20 | Super Slims 100’s Box 20: $5.550 Marlboro Red Titanium Box 20 (Edición limitada): $5.200

Red Box 20 | Gold Original RCB 20: $5.000

Red Común: $4.520

Red | Purple Fusion Box 12: $2.980

Vista Purple Fusion XL Box 20: $5.000

Vista Coral Fusion XL Box 20: $5.000

Vista Blue XL Box 20: $5.000 Marlboro Crafted Crafted Red Box 20: $2.750

Crafted Coral Box 20: $2.750

Crafted Forward Box 20: $2.750

Crafted Red Común: $2.450

Crafted Blue Común: $2.450

Crafted Forward Común: $2.450 Chesterfield Original Común: $3.380

Original Box 12 (nuevo formato): $2.290

Purple Motion 2 Box 20: $3.850

Purple Motion 1 Común: $3.380

Blue Motion Box 20: $3.850

Blue Motion Común: $3.380

Blue Motion Box 12: $2.290 Philip Morris Box 20: $4.450

Común: $4.050

Box 12: $2.640

Blue Spin Box 20: $4.450

Blue Spin Box 12: $2.680 Harmony Dorado Negros | Colorados Común: $3.380

