ANSES: de cuánto será el aumento que Milei le dará a los jubilados

ANSES: cómo será el nuevo aumento a jubilados

Según el proyecto de Milei y ANSES para el aumento de jubilados, la idea es que en abril , el nuevo aumento a jubilados será del 13,2% por la inflación de febrero, más un 10% retroactivo por la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses. En total, la suba sería del 24,52%.

Milei aumentará a los jubilados de ANSES

No obstante, este aumento de ANSES a los jubilados no alcanzaría a cubrir la inflación de enero y de febrero, que fue del 36,6%, pero le aseguraría a este sector un incremento igual al porcentaje de la inflación durante los siguientes meses.

ANSES: qué pasa con los bonos a jubilados

El nuevo proyecto de aumento a jubilados no incluye el pago de bonos. Esto no significa que se vayan a dejar de pagarlo, sino que seguirán siendo a discreción de ANSES y del gobierno de Javier Milei y que no serán considerados a la hora de calcular el aguinaldo, ni el porcentaje de aumento de cada mes.

Lo que no se ha aclarado sobre este nuevo aumento de ANSES es si el gobierno de Javier Milei va a considerar el aumento del 24,52% tomando como base la jubilación mínima, que es de $ 134.445 o el monto cobrado en marzo, con bono de $ 70.000, que fue de $ 204.445.

ANSES: Fecha de pago a jubilados en abril 2024

ANSES ya confirmó las fechas de pago a jubilados en abril. Este es el calendario de pago de abril 2024.:

Jubilados que cobran la mínima en abril 2024

Documentos terminados en 0, a partir del día 10 de abril de 2024.

Documentos terminados en 1, a partir del día 11 de abril de 2024.

Documentos terminados en 2, a partir del día 12 de abril de 2024.

Documentos terminados en 3, a partir del día 15 de abril de 2024.

Documentos terminados en 4, a partir del día 16 de abril de 2024.

Documentos terminados en 5, a partir del día 17 de abril de 2024.

Documentos terminados en 6, a partir del día 18 de abril de 2024.

Documentos terminados en 7, a partir del día 19 de abril de 2024.

Documentos terminados en 8, a partir del día 22 de abril de 2024.

Documentos terminados en 9, a partir del día 23 de abril de 2024.

Jubilados que cobran más que la mínima en abril 2024

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 24 de abril de 2024.

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 25 de abril de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 26 de abril de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 29 de abril de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 30 de abril de 2024.

ANSES: qué efecto tendrá la nueva fórmula de aumento en haberes de jubilados

Con esta nueva fórmula de movilidad que plantean Milei y ANSES, los jubilados comenzarían con una pérdida inicial, ya que no se cobrirá la totalidad de la inflación de enero. No obstante, no volverán a tener pérdidas en el futuro, ya que sus aumentos coincidirían con el porcentaje de la inflación. No obstante, falta saber si esas subas también irán acompañadas de un bono, ya que en caso contrario, sí tendrían una fuerte pérdida en sus haberes.