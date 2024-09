AFIP San Juan advierte que vence la última chance en 14 años del blanqueo de efectivo: que hará después

Desde el organismo recaudador -que hace pocos meses está a cargo de Orlando Bocanera en San Juan- hicieron hincapié en que el dato poco difundido es que, tras cumplirse el primer plazo del Régimen de Regularización de Activos, establecido por la ley 27743, ya no se podrá blanquear dinero en efectivo.

“La posibilidad de ingresar el efectivo a las cuentas especiales CERA es ahora, por lo tanto, el consejo es que el que tenga plata en el colchón que la saque ya, porque ahora se vence y ya después no hay chances. El beneficio desaparece”, dijeron las fuentes oficiales del organismo a Tiempo de San Juan. Destacaron un dato: aseguran que no habrá más blanqueo hasta el 2038, es decir, durante los próximos 14 años.

El radar del día después

¿Qué va a pasar para aquel que no exteriorizó sus bienes? El que quede afuera del blanqueo se convierte en contribuyente evasor y desde el organismo fiscalizador advirtieron que una vez terminado el blanqueo se va a salir a controlar en forma exhaustiva, corriendo el riesgo de sanciones severas y posibles acciones legales.

Las fuentes informaron que hace tiempo que la AFIP tiene herramientas y cruces para detectar bienes no declarados, y no son solo dentro del país: hay convenios internacionales como el OCDE y otros convenios bilaterales que le permiten recibir anualmente informaciones de cuentas bancarias e inversiones desde 140 países que están adheridos al convenio.

"Va a haber cruce de información financiera y de registros de propiedades registrables. Que la gente sepa que de alguna manera que se le da este beneficio benévolo, en el momento que no acceden al mismo y si en realidad es que tienen bienes no exteriorizados, se los va a salir a controlar", indicaron fuentes oficiales de AFIP San Juan.

Se va a empezar por controles puntuales con los instrumentos que cuenta el organismo para detectar bienes no declarados. Los controles de tarjeta de crédito, de consumos se siguen haciendo periódicamente, y son controles sistémicos.

Hoy AFIP tiene además información, por resoluciones; de muchas entidades financieras tales como el Registro de Propiedades de Inmuebles y de Automotores. Sabe quién entra y quién sale del país, y los gastos con tarjeta de crédito e Inversiones. La administración también aplicará analítica de datos e inteligencia artificial para detectar inconsistencias y posibles evasiones fiscales.

La advertencia es que se empezará primero con los contribuyentes de alto poder adquisitivo, pero después también con los de menor porte, por la aplicación del principio de justicia. y según los montos evadidos se corre el riesgo de enfrentar denuncias penales tributarias.

La intención del blanqueo

En la delegación local de AFIP explicaron que el objetivo del blanqueo es que el dinero o los bienes que estaban en negro, ingresen al circuito económico y le den un empuje económico al país.

“La intención fundamental del blanqueo es darle un impulso a la economía del país. Por eso es que parece tan amigable el blanqueo, tan beneficioso y benévolo para el contribuyente”, precisaron las fuentes.

A las empresas también les servirá porque tendrán la posibilidad de utilizar ese respaldo financiero que hoy tienen en negro en el futuro. En el caso de no esté blanqueado no va a poder ingresar al circuito financiero de su empresa para comprar bienes, por ejemplo.

En el caso del pequeño contribuyente, tendrá la libertad de comprar un auto, irse de vacaciones y usar la tarjeta de crédito sin sentirse perseguido, explicaron.

En la delegación local de AFIP no tienen datos del número de adherentes al blanqueo hasta el momento, pero admitieron que recibieron muchas consultas en los últimos días. El organismo viene realizando reuniones explicativas, incluso mañana hay una actualización en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de las normativas del blanqueo.

Los pasos para adherir