Abril marcará otra inflación abismal: ¿se irá Guzmán?

El único dato positivo que recalcan desde el albertismo es contra fáctico: de aquí en adelante la inflación solo tendería a descender.

Desde la oposición y algunos sectores del Frente de todos sostienen que el ministro de Economía Martín Guzmán estaría disconforme, pero no tanto, con el guarismo. Es que esta alta inflación le permite un aumento nominal de la recaudación, que a la vez le habilita un aumento del gasto, como reclaman sectores del kirchnerismo y las organizaciones sociales al tiempo que no agranda el déficit fiscal, como le pide el Fondo Monetario Internacional.

Guzmán es un caso de estudio en la política nacional. Siendo más cuestionado por sectores “propios” que ajenos, es el ministro que más tiempo se ha mantenido en el cargo después de Roberto Lavagna, superando por ejemplo a Amado Boudou, a Axel Kicillof y a Nicolás Dujovne, el ex panelista de televisión que, devenido en titular de la cartera de Hacienda, firmó el stand by del 2018, por el que el FMI le entregó 44.500 millones de dólares a Mauricio Macri (el acuerdo era por 57.000 millones de dólares).

¿Qué sostiene a Martín Guzmán en su cargo? Una explicación basada en las minucias de la rosca política permite inferir que si Alberto entrega a Guzmán a pedido del kirchnerismo, es lo mismo que firmar la capitulación en la interna oficial.

Otra versión, que escribió el periodista Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, señala que Guzmán se mantiene en el Gabinete a pedido del Fondo Monetario Internacional, organismo que medió de manera determinante en su nombramiento.

Pero casi nadie argumenta en favor de la continuidad de Guzmán razones que tengan que ver con su desempeño como ministro de Economía de un país en el que no se puede controlar, ni siquiera, el aumento de los productos derivados del trigo, commoditie del que Argentina es uno de los máximos productores mundiales.

Según publicó La Nación días atrás, Alberto Fernández habría sondeado, de manera reservada, nuevamente, a Roberto Lavagna para el caso de que Guzmán, harto de las críticas internas, dejara estas convulsionadas pampas para volver a la Universidad de Columbia con el CV ampliado, tras el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, lo que sería material, seguramente, de conferencias por el mundo.

La respuesta de Lavagna a Alberto no se conoció por boca de ninguno de los protagonistas de la charla, pero trascendieron dos probables, en códigos diferentes.

De forma insidiosa, desde el kirchnerismo apuntaron que Lavagna aceptaría “si la Argentina estuviera encaminada y en crecimiento”, cuestionando a través de la mofa el coraje del economista.

Su hijo, Marcos Lavagna, titular del INDEC, le sacó el hombro a la jeringa con un argumento de orden familiar: “Para eso mi viejo tendría que pedirle permiso a mi mamá”.

Los economistas, dentro del Frente de Todos, que estarían dispuestos a tomar el fierro caliente de la economía argentina serían todos del kirchnerismo, y eso es algo que Alberto Fernández no aceptaría ni al tercer tiro.

Los propios, made in Grupo Callao, como Claudio Moroni, Matías Kulfas o Cecilia Todesca Bocco, están tan cuestionados internamente como Guzmán. Es que para el albertismo las críticas no terminan en el ministro, sino en el modelo. Lo confirmó Aníbal Fernández hace 24 horas cuando en una entrevista radial develó una charla que tuvo con el discípulo de Joseph Stiglitz: “Tranquilo, Martín, que no es con vos, es contra Alberto”.

Conocedores de la interna oficial aseguran que la última opción sería Sergio Massa, que pediría, para asumir la responsabilidad, la creación de un súper ministerio que incluya todas las áreas del Estado relacionadas a la economía y la producción. Esto lo erigiría en el verdadero hombre fuerte del gobierno y aumentaría sus, por ahora, escasas chances presidenciales para el 2023.