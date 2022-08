Aún no hay quita de subsidios, pero a los sanjuaninos ya les viene la luz más cara

Si bien aún no entra en la práctica la quita de subsidios a la tarifa eléctrica que aplicará el Gobierno Nacional, algunos sanjuaninos ya empezaron a recibir sus boletas de la luz con aumento, de un 27% promedio. Esto se debe a que se empezó a facturar el nuevo aumento concedido por el EPRE a las distribuidoras de energía en la Provincia, que se dio tras la audiencia pública de adecuación de precios.

"El aumento no se debe a la quita de subsidios que se está organizando a nivel nacional ha habido una suba del precio de la energía por mayo y junio que seguro por ese motivo la gente verá entre un 20% y 30% de suba en el costo de la energía", dijo Eduardo Tejada, gerente general de Energía San Juan. Además, explicó este viernes en diálogo con Radio Sarmiento, se pueden dar incrementos debido a que se ve reflejado el aumento de consumo estacional de invierno. El 60% de los usuarios de Energía San Juan tiene gas natural, y del resto muchos eligen calefaccionarse con energía eléctrica, según estimó Tejada.

El incremento en la tarifa que está empezando a llegar en las facturas de la luz de San Juan es para los residenciales de alrededor de un 27%. El referente de Energía San Juan dijo que la boleta que llega en estos días de agosto, tienen que ver con consumos algunos de abril, mayo o junio, y que como Energía San Juan lee cada 60 días el medidor, una suba a veces no se ve plenamente porque se calcula en función de la lectura desde la fecha que corre el nuevo aumento.

Así, los sanjuaninos están empezando a recibir un nuevo impacto en sus bolsillos. Y no será el único en el corto plazo. El otro incremento se dará por la quita de subsidios. Hay costos que se tienen que pagar a las empresas generadoras y para que el usuario no los asuma, el Estado debe subsidiar, recordó Tejada, y ese esquema es el que está revisando la Secretaría de Energía de la Nación.

Tejada dijo que debe tenerse en cuenta que los aumentos se perciben por épocas también. Lógicamente en invierno y veranos los sanjuaninos tienden a consumir más. En octubre y noviembre el consumo baja, de diciembre a marzo sube, en abril cae y así, de acuerdo a las temperaturas.

Para él es muy difícil que los usuarios no se pasen de 400 kw/h por mes, que es el tope para no perder el subsidio nacional. En hogares chicos quizá sí, pero no en una vivienda promedio de 50 m2, que tenga en uso frecuente un caloventor o un aire acondicionado, apuntó.

También recordó que los beneficiaros de tarifa social que son unos 60 mil de un total de 240 mil usuarios residenciales, no perderán el subsidio nacional. El resto va a tener una quita gradual.

Finalmente, el gerente de Energía San Juan analizó que "cuando el precio suba es posible, por la elasticidad de la demanda, que haya baja de consumo. Se va a ahorrar, va a cambiar la modalidad de todos cuando se tome el verdadero valor de la energía"