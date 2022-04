Garbarino: cancelaron la mega subasta de electrodomésticos y reina la incertidumbre en San Juan

Los principales portales web de todo el país publicaron que Garbarino iba a realizar una mega subasta el 19 y el 20 de marzo pasado, en Comodoro Rivadavia. La información generó gran expectativa en la gente pero principalmente en los ex empleados de la firma, que aún aguardan el pago de sus salarios e indemnizaciones. En San Juan la noticia ilusionó a los ex trabajadores pero finalmente todo quedó en stand-by cuando la Justicia frenó la subasta. En la provincia, solo quedan electrodomésticos en el local que la firma tenía en el Hiper Libertad.

La secretaria general del sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral, informó que los ex trabajadores sanjuaninos se quedaron con las manos vacías. Las deudas de la empresa quedaron todas impagas. Los que no se dieron por despedidos, están cobrando el seguro de desempleo pero el resto tuvo que buscar otros empleos. "Con el anuncio de la subasta hubo esperanza de cobrar algo, incluso del mismo sindicato porque a nosotros nos deben todos los aportes sindicales. Pero hasta no se sabe nada", explicó la sindicalista.

Moral también adelantó que el gremio apoyado por Federación, inició las gestiones en sede judicial para recibir en caso de que se realicen las subastas, el dinero adeudado. "Somos acreedores formales", sintetizó.

En San Juan el local más grande que tenía Garbarino estaba ubicado en el cruce de la Peatonal. Ahora lo ocupa otra firma de electrodomésticos: Cetrohogar. Las sucursales departamentales están ocupadas también, la única que todavía queda con electrodomésticos dentro es la sede del Hiper Libertad. Sobre los electrodomésticos que están dentro, había expectativas que también se subastaran para cumplir medianamente con los ex empleados sanjuaninos, pero ahora quedó en nada.

La cadena acumula un pasivo cercano a los $15.000 millones sólo con proveedores, bancos y compañías financieras. Garbarino necesita saldar deudas y levantar cheques impagos de proveedores como Newsan, de Rubén Cherñajovsky, que dirige una de las fábricas de electrodomésticos más relevantes del país, dueño de un portfolio de marcas que incluyen a Noblex, Atma, Sanyo y Philco, o Mirgor, de la familia Caputo, que cotiza en bolsa y es socio estratégico de marcas globales como Samsung o Telefónica.

Son 43 los empleados que quedaron trabajando para Garbarino en la etapa final, quienes en noviembre del año pasado quedaron finalmente desvinculados de la empresa. A ellos se les suman los cinco de Compumundo, que pertenecían a la misma cadena.