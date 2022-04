El 50% de las empresas sanjuaninas que exportan a Rusia tiene complicaciones para cobrar

Las exportaciones sanjuaninas a Rusia no representan un gran porcentaje del total de los negocios que la provincia tiene fuera de los límites nacionales, pero, aun así, tras el conflicto con Ucrania, algunos empresarios se han visto afectados. A 37 días desde el inicio de la guerra, San Juan cuenta con un relevamiento sobre el impacto económico en los exportadores locales.

A principios de marzo el coordinador de la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Rusia, Matías García Tuñón, comentó en medios nacionales que Rusia pasó a ser una paria a nivel mundial por sus ataques a Ucrania, por lo que nadie quería comercializar con Moscú, llevando a que los negocios se caigan. En Argentina son más de 400 compañías las que comercializan con Rusia. El problema es que, de ese total, solo 20 son empresas grandes, el resto son pymes o medianas empresas, entre las que se encuentran varias sanjuaninas.

Noticias Relacionadas Con el objetivo de salir al mundo, San Juan organiza las misiones comerciales para este año

Según datos aportados por la Dirección de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Producción de la provincia, las exportaciones sanjuaninas a Rusia representan el 0,3% del total de las exportaciones de San Juan. Entre los productos hay uva en fresco, que es lo que más se exporta, casi el 50%, mosto representa casi el 30% y el resto se divide en vinos fraccionados, uvas secas, ajo, pistacho.

En números finos, son 10 las empresas locales que venden sus productos en Rusia. De ese total, el 50% hasta el día de la fecha está teniendo inconvenientes para cobrar las exportaciones.

“La alternativa es pagar a través de otros medios, con otras filiales o con cripto monedas. Lo que sucede es que si bien son las alternativas que existen estarían violando lo que es la Ley Cambiaria Argentina que exige que el pago tiene que venir del exportador vía Banco Central, para el caso de cripto moneda. Si no lo hacen es un delito penal cambiario. El Banco Central debería hacer algún tipo de excepción o algo por el estilo. En estos casos la normativa prevé que el exportador pueda alegar que el cliente del exterior ha incumplido en el pago”, expresó a Tiempo de San Juan el titular de la Dirección de Comercio Exterior, Emanuel Arias.

Si bien desde la provincia no se puede cambiar la normativa, están acompañando a los empresarios y han presentado una solicitud al Banco Central para que se tenga en consideración la situación y se puedan brindar soluciones para que los empresarios argentinos en general y sanjuaninos en particular no vayan en pérdida.

El resto de las empresas sanjuaninas que no se encuentran en la situación de dificultad de cobro es porque han podido hacerlo antes del inicio del conflicto o lograron desviar sus exportaciones, es decir, cuando los productos se encontraban en el buque se pudieron realizar los trámites necesarios para no perder el negocio contactando nuevos clientes.

Desde la Cámara de Comercio Exterior de San Juan están siguiendo de cerca la situación, y debido a la incertidumbre que hay a nivel internacional se están re direccionando los mercados para no perder clientes y los ingresos económicos que representa las exportaciones para empresarios sanjuaninos.

Si bien el porcentaje de exportaciones de San Juan a Rusia no es un número significativo, es una situación que se tiene en cuenta desde la Dirección de Comercio Exterior donde se está trabajando para encontrar soluciones y lograr que el resto de los empresarios puedan cobrar lo que se les adeuda, ya que se trata de emprendimientos sanjuaninos que se están viendo afectados, y tras ellos hay trabajadores y familias.