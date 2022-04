El maravilloso mundo de la criptomoneda: cómo invertir desde San Juan sin caer en una estafa

Generación Zoe y Vayo Coin han ganado terreno en los medios últimamente debido a ser protagonistas de estafas millonarias compartiendo un mismo elemento: las criptomonedas. Cientos de personas invirtieron sus ahorros en ambas iniciativas que prometían jugosas ganancias y, tras varias denuncias e investigaciones judiciales, se logró destapar la olla y conocer que solo se trataban de estafas.

Para evitar realizar una mala inversión, es importante saber en primer lugar qué son las criptomonedas, porqué han tomado tanto valor últimamente y cómo adquirir la moneda digital sin padecer un dolor de cabeza. En ese contexto, el especialista local en economía, Gustavo Ruíz Botella explicó que las criptomonedas son equivalentes al dinero digital. “Para que exista hay una red informática que protege contratos. Esa red tiene un valor y cuando se resuelve un algoritmo se paga con cipto. Eso adquiere un valor, porque es un pago por un trabajo. La moneda se negocia en el mercado y se realizan transacciones”.

Si bien las más conocidas son Bitcoin y Ether, hay muchas otras que están ganando terreno en el mercado digital. Incluso hay países que están avalando la legalidad de las transacciones con este tipo de moneda. Lo interesante es que tiene un valor diferencial al dinero real. En realidad, su costo se compara con el dólar, por lo que hay algunas que alcanzan los 40.000 dólares por unidad.

Lo positivo de este tipo de moneda es que de los activos digitales existentes es uno los más seguros de todos. Además, tiene movilidad a nivel mundial de una manera más económica, ya que no hay que pagar por las transferencias. “Si se transfiere por el pago de un servicio con cripto se pueden hacer operaciones de acá a otras partes del mundo, de manera inmediata y no tiene los costos ni los tiempos de una moneda fiduciaria”, resalta Ruiz Botella.

Como aspecto negativo, el único que tiene según el especialista, es la falta de conocimiento que hay en torno a la critomoneda, lo que va directamente ligado a la posibilidad de caer en una estafa. “Si un proyecto ofrece grandes rentabilidades no hay que entrar. A una compañera de la secundaria le paso con Generación Zoe. Las cripto son una buena inversión, pero hay que hacerlo bien”.

Para invertir, es importante hacerlo inscribiéndose en las plataformas autorizadas para ese fin, entre las que se encuentran Binance, Ripio, entre otras. Transfiriendo el dinero desde una cuenta bancaria se puede comprar la cantidad de cripto que se quiera, siempre teniendo un pequeño conocimiento sobre si lo que se está pagando es barato o caro, y el tiempo de inversión. Si es a corto plazo se deberían buscar otras alternativas. Si es la primera vez y hay dudas aun sobre el funcionamiento de la moneda digital, Ruiz Botella recomienda comprar USDT, una de las cripto más valiosas del mundo, debido al vínculo que tiene con el dólar. Se trata de una “stablecoin”, es decir que es menos propensa a fluctuaciones y riesgo de oferta y demanda, con un valor uno a uno con el dólar. Puede servir para resguardar el dinero en dólar de manera digital con un mínimo de ganancia en nuestra economía, que dependerá del valor de la monera norteamericana.

“Para invertir a corto plazo es preferible elegir una moneda estable. Si quiere a largo plazo la recomendación es comprar Bitcoin o Ether, que son las monedas más seguras. No hay que olvidar utilizar plataformas reconocidas y monedas reconocidas; y es importante no asustarse si hay una baja momentánea. No hay que olvidar que en enero de 2020 el Bitcoin estaba en 3.000 dólares y en marzo llegó a valer 65.000 dólares. Por eso es importante un mínimo conocimiento, para no caer en estafas”, finaliza el especialista Gustavo Ruiz Botella.