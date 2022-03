Y siguen los aumentos: ahora, en los colegios privados sanjuaninos

Como si los últimos incrementos no fueran poco, se viene otro que ajustará aún más el bolsillo de algunos sanjuaninos. Sucede que desde el Ministerio de Educación se autorizó un nuevo aumento en el valor de la cuota de las instituciones de enseñanza privada, a aplicarse a partir de la cuota del mes de abril.

Según la Disposición 059/2022, publicada en el Boletín Oficial de San Juan, se “autoriza el incremento en los aranceles de las Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada en un 9,68%, sobre el valor de la cuota del mes de marzo de 2022, el cual se aplicará a partir de la cuota del mes de abril 2022”.

En el mismo documento se aclara que en caso de no ser aplicado, el aumento no será acumulable a futuros incrementos que establezcan desde la cartera educativa; además que las instituciones no pueden realizar otro incremento por fuera de los porcentajes que expresa la Dirección de Educación Privada.

De esta manera, comienza el ciclo lectivo 2022 con nuevos valores en las instituciones privadas. El último en el área fue durante noviembre del año pasado, en el orden del 10,67%.