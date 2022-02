Estatales sanjuaninos analizan cuánto pedirán en paritarias y un dirigente tiró un porcentaje

Pasó enero. Empieza el runrún exploratorio en los sindicatos sanjuaninos para ver cuánto pedir al Gobierno provincial en paritarias. En el Ministerio de Hacienda aseguraron que las negociaciones formales iniciarán en las segunda quincena de febrero. Por ahora, los contactos son esporádicos. Los gremios abrieron la discusión a nivel interno. De momento, un solo dirigente se animó al reclamo: el secretario General de Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) en San Juan, José "Pepe" Villa, apuntó "de mínima, un 50%" para recuperar lo perdido por la inflación en 2021, que cerró en un 50,9%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tendencia de los estatales sanjuaninos es reclamar, al menos, ese 50%. Las palabras del titular de UPCN fueron refrendadas por el del Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales (Sitraviap), Oscar Cortés, que aseguró: "Hay que estudiar bien como terminó el año". El gremialista también aclaró que, en su caso, "hay más cosas que plantear" y "queremos trabajar para llevar al Gobierno una propuesta buena". Ambos referentes destacaron la necesidad de esperar la convocatoria formal para escuchar qué pasará con la parte de coparticipación nacional que le corresponde a la provincia. Será un punto a tener en cuenta porque el dinero que llegará de Nación dependerá de partidas especiales y no del presupuesto, ley que no tuvo el Ok del Congreso. Ninguno mencionó la posibilidad de una clausula gatillo.

En general, la repuesta en los sindicatos es que ya tienen "más o menos" algo hablado. Pero las definiciones sobre los reclamos que pondrán a la mesa en la discusión con la ministra de Hacienda, Marisa López, estarán la semana que viene. Por ahora, "hay muchos compañeros de licencia". Villa es el único que arriesgó: "Vamos a pedir una revisión apenas se supere la meta inflacionaria" con la que pactemos el acuerdo paritario. Lo mismo opinaron fuentes cercanas al titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia, Cristóbal Carrizo, que no respondió a los llamados de este medio.

En San Juan, la situación es diferente al resto del país. Hubo un acuerdo salarial del 69% hasta enero de este año. En total, el aumento ocurrió en seis tramos: un 30% en marzo, un 7% en mayo, un 6% en julio, 7% en agosto, 8% en octubre, y 11% en enero 2022. Justamente, en agosto, el Ministerio de Hacienda, a pedido de los sindicatos, adelantó el porcentaje de recomposición salarial que estaba previsto para octubre. En total, la suba acumulada, benefició a 41.454 agentes del Estado local.

La Ministra de Hacienda adelantó que la Provincia hará un esfuerzo al igual que el año pasado. "Mejoramos el acuerdo salarial, y así será este año, pero hay que ir viendo cómo se desenvuelve la economía", dijo en rueda de prensa.