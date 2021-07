Horas decisivas para el futuro de los empleados de Garbarino

La situación de la cadena de electrodomésticos Garbarino es cada vez más complicada. Con gran parte de sus 105 locales cerrados, entre ellos los de San Juan, los empleados acumulan más de tres meses sin cobrar sus sueldos. Sin embargo, según aseguró la titular del Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, Mirna Moral a Tiempo de San Juan, las próximas horas serán decisivas en el futuro de los 45 trabajadores sanjuaninos que dependen de la compañía.

"Por ahora la situación sigue siendo la misma, no han habido cambios, pero en las próximas horas habrá una reunión clave en la que posiblemente se confirme que está todo resuelto administrativamente para que los empleados reciban el pago de la mayor parte de lo adeudado", expresó Moral en diálogo con este medio.

"Sabemos que no son cosas sencillas de hacer y que los tiempos que manejan las empresas no son las mismas que la de los empleados, sobre todo cuando llevan meses sin cobrar. Sabemos que hay un inversor o un grupo de inversores, que todavía no sabemos específicamente quién o quiénes son porque no se han dado a conocer, pero su incorporación será clave para que los trabajadores reciban al menos una parte de que se los adeuda", agregó la titular del SEC.

Por otro lado, Moral aseguró que están en juego 400 millones de pesos, pero los inversores los liberarán con la única condición de que sean paga pagar los sueldos adeudados, y no el resto de los déficit que mantiene la cadena de electrodomésticos con obras sociales, Anses, cuotas alimentarias, entre tantas otras.

Según publican medios nacionales, algunos de los trabajadores de la firma comenzaron a darse por despedidos para iniciar una batalla legar, además de rematar miles de productos para cobrarse lo que se les adeuda. Al respecto, Moral aseguró que en San Juan nadie se dio por despedido, ni están rematando la mercadería.

"Hace poco hubo una movilización en San Juan y nosotros decidimos no participar para apoyar a una mayoría, quienes decidieron no movilizarse ni realizar escraches para no impedir el acercamiento de los inversores y así llegar a un buen puerto", finalizó.