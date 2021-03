¿Vuelve el horario de corrido al comercio sanjuanino?: el SEC dice que hay avances

"Recién empezamos a conversar. Y para tratar de acercar las partes, se conversa con diferentes personas. La primera charla se dio con Hermes Rodríguez y vamos quedando de acuerdo para que a fines de marzo o principios de abril se pueda volver al horario de corrido", dijo este jueves la líder del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral.

El horario que se ha conversado es que el comercio funcione de 9 a 17 o de 10 a 18, pero aún no está definido. Es que el gremio remarca que hay más de un interlocutor con quien consensuar el tema: "no lo doy por cerrado porque aun no tengo acercamiento formal con centros comerciales y Darío Minozzi (Centro Comercial de Capital)", indicó Moral. Y agregó que "si uno de ellos dice blanco, el otro dice negro".

La sindicalista argumentó la necesidad de volver al horario de corrido, que es un viejo reclamo de los trabajadores, y solo se pudo poner en práctica durante la pandemia el año pasado. "Hay que pensar en el bienestar de la mayoría, que son los empleados de comercio y la gente que el año pasado dio apoyo a este horario, no solo por el doble gasto de pasajes, sino también para que los empleados puedan tener actividades por la tarde, como capacitaciones", fundamentó Moral en diálogo con Radio Colón.

Y concluyó: "la venta se realiza sin tener en cuenta el horario. SI alguien tiene necesidad a la siesta tiene que ir al shopping a comprar. Los beneficios son para todos".