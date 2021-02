Primer acuerdo salarial para estatales sanjuaninos: 20% ¿y suma fija? para recuperar 2020

A diferencia de con los docentes, que este jueves se sentaron a negociar sueldos y no llegaron a un acuerdo, con los sindicatos del escalafón general el Gobierno de San Juan cerró la primera jornada con consenso respecto al primer punto de negociación: el recupero del poder adquisitivo en 2020. Según informaron desde el gremio UPCN hubo acuerdo y quedó plasmado en acta que se aumentará un 20% desde marzo (a cobrar a fines de marzo o principios de abril) y que se estudiará dar una suma fija en febrero (a cobrar con los sueldos de ese mes por planilla complementaria porque ya están liquidados). El miércoles se sentarán a analizar qué aumento darán en 2021, lo que se sumará a este porcentaje que corresponde a lo "perdido" en 2020.

Tras arrancar la paritaria docente este jueves, los gremios estatales no docentes también iniciaron las charlas con el Gobierno de San Juan este viernes, con la meta de definir el incremento salarial 2021. Este grupo, llamado del escalafón general, es el segundo de tres con los que negocia por separado el Ministerio de Hacienda, ya que inició las conversaciones con los maestros y el lunes les toca a los profesionales de la salud. En esta oportunidad se sientan con la ministra del área, Marisa López, los líderes de los sindicatos Unión Personal Civil de la Nación (UPCN); Asociación Trabajadores del Estado (ATE); Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA); Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) y del Sindicato de Trabajadores Viales Provinciales (Sitraviap).

Según dijo José Villa desde UPCN a Tiempo de San Juan, hubo acuerdo en recibir el 20% y una suma fija que no fue definida pero que el gremio pidió que sea de 5.000 o 6.000 pesos por agente. Esto, para computar por lo que, desde la óptica de los sindicatos, les "debe" el Gobierno al no concederles en 2020 la cláusula gatillo. Desde Hacienda dijeron que la suma fija no está del todo resuelta, ya que quedó como un pedido gremial a ser estudiado.

Es la primera vez que se da esta negociación tan tempranamente, ya que por lo general se los cita a los gremios no docentes cuando está avanzado el acuerdo con los docentes, ya que se fijan parámetros similares de impacto en los bolsillos de los trabajadores para todos los sectores. También es la primera vez que se sientan a revisar lo perdido en poder adquisitivo el año pasado, de pandemia, para encontrar una base de recupero que se sumará a lo previsto para este año, con la premisa de que el aumento salarial le gane a la inflación.

El regreso de la cláusula gatillo es un reclamo que se escucha al unísono en todos los sindicatos que negocian pero el Gobierno se ha mostrado cauto con concederlo, ya que requiere de grandes e inesperados desembolsos por parte del Estado para actualizar los sueldos cada vez que la inflación supera el porcentaje de aumento acordado. Ahora, Villa dijo que desistirán de plantearlo, pero que prevén que se dé una cláusula de revisión cuando el porcentaje de incremento de 2021 se quede atrás de la inflación.