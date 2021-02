En Hacienda no descartan que el incremento a docentes sanjuaninos ronde el 30%

"Por supuesto que puede serlo pero ese porcentaje no significa que sea de una sola vez", dijo este viernes la ministra de Hacienda local, Marisa López, consultada sobre si el parangón que se están hablando en la paritaria docente nacional, del 30%, puede ser lo que dé en San Juan. La funcionaria habló tras darse este jueves la primera reunión con los gremios docentes para fijar las pautas salariales de 2021, con la novedad que este año se está revisando el poder adquisitivo perdido en 2020 en los sueldos estatales locales, para incorporar una suba acorde a la inflación. Este viernes se citó a los gremios del escalafón general del Estado y el lunes les toca a los sindicatos que representan a los profesionales de la salud.

La funcionaria, en diálogo con Radio Sarmiento, dijo que esta cifra nacional "no es una casualidad, la inflación esperada en la pauta macroeconómica de Argentina prevé una inflación del 29%, es la base que también nosotros vamos a tener para el acuerdo paritario 2021, pensamos que en una inflación estimada del 29% los salarios deben ganarle a la inflación, estamos hablando del mismo porcentaje". No obstante, dio a entender que puede ser que se llegue a ese porcentaje no hablando de aplicarlo al valor índice del cargo testigo, sino como una sumatoria de todos los ítems que componen el salario docente.

López de todos modos se mostró cauta con fijar un número, ya que recién se inician las charlas y aclaró que "nunca ha sido un condicionante para San Juan la paritaria salarial nacional docente, ha sido un complemento de lo que decide San Juan. Diría que más allá del aumento y del acuerdo al que se llegue, se garantiza el piso nacional docente en San Juan". Aclaró que "la paritaria nacional define el salario básico docente, el FONID, la ayuda extraordinaria y el material didáctico, estamos hablando de un incremento del salario mínimo docente, no están condicionando a las provincias".

Así, la ministra se refirió a la primera reunión paritaria con los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, de este jueves, donde no llegaron a un acuerdo sobre el recupero que hay que dar por lo perdido en 2020. "Nosotros reconocemos una inflación del 36% y las conversaciones de ayer rondaron en cuál es la base a restar. Ellos dicen que es el valor índice, que es el valor que se incrementó el básico del docente, pero para nosotros no sólo se incrementó el básico sino también otros ítems que permitieron que el salario neto de bolsillo se incremente en un 16% aproximadamente", expresó la ministra.

"De esta diferencia estamos hablando de un 20%, ya estamos reconociendo un porcentaje pero no hemos hablado de la metodología del pago ni del momento, sí lo que acordemos será a partir del primero de marzo y nos proponemos ofertar el mayor porcentaje desde ese mes", adelantó la ministra.

Revisación en julio

Los gremios están pidiendo la reactivación de la cláusula gatillo que se dio hasta 2019 y es una herramienta que permite actualizar los salarios al ritmo de la inflación de forma automática. En Hacienda se muestran medidos con este pedido y prefieren hablar de cláusula de revisión, es decir, fijar una o varias citas a lo largo del año para revisar cómo va la relación entre haberes e inflación y ver qué se puede hacer.

"La clausula de revisión o más allá de lo plasmado en un acuerdo el diálogo siempre estuvo abierto, ya sea en una situación critica como la del año pasado, seguramente lo haremos pero siempre está abierto el diálogo. Quizá la revisión sea pertinente en julio. Si alguna variable se distorsiona antes nos sentaremos", indicó López.

Otros gremios

Este viernes se inicia también la charla con los otros gremios estatales, ya que se negocia en tres grupos y ahora se citó al escalafón general mientras que el lunes le tocará al tercer grupo, de los profesionales de la salud. Estas charlas se dan tempranamente respecto de otros años, porque tradicionalmente se citó a los dos grupos no docentes cuando ya estaban avanzado el acuerdo con el magisterio.

"Generalmente tenía mucho que ver con el inicio de las clases, se empezaban las conversaciones con los docentes y luego el resto de los sectores pero entendemos que la situación apremia en los bolsillos de toda la administración pública y es oportuno empezar a escuchar a todos los sectores", argumentó López.

Sobre la oferta, evaluó que "generalmente los planteos de lo que se puede ofrecer y los pedidos son similares, siempre hemos arribado a un impacto similar en el salario de bolsillo para todos los trabajadores estatales".