Bienes personales: buscan cuadruplicar el piso; mirá desde cuánto se pagaría el impuesto

Un proyecto de ley que busca modificar la ley del impuesto a los bienes personales para incrementar el mínimo no imponible y lograr que una menor cantidad de argentinos sea incluido en el registro de contribuyentes recibió este jueves el respaldo del oficialismo y de la oposición en una reunión de comisión del Senado.

En el inicio del debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y autor del proyecto de ley, el diputado del Frente de Todos, Carlos Caserio, declaró que el impuesto, tal como está, "es inadecuado, va a traer malhumor a la gente y no es justo".

uD83DuDCBB“Lo que proponemos en este proyecto es la modificación del mínimo del impuesto sobre los bienes personales, el monto actual es totalmente insuficiente y afecta a una cantidad enorme de argentinos y argentinas, es una necesidad que debemos abordar", expresa @CaserioCarlos — Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 21, 2021

El proyecto pretende eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos. Hoy, ese límite está puesto en los dos millones de pesos.

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a cincuenta millones de pesos, cuando en la actualidad ese número está en 18 millones de pesos. Además, los valores del nuevo límite se actualizarán automáticamente en diciembre de cada año.

Caserio explicó que el tributo tal como está "está afectando a una cantidad enorme de argentinos" y que era "una necesidad que había que abordar" ya que de no actualizarse se va a "gravar a una cantidad de contribuyentes que debería estar totalmente al margen de la tributación".

El senador señaló que la ley se votó en 2018 y que en caso de aprobarse la modificación que plantea "se va a aplicar en 2022 porque va a tener que ser aprobada en el Presupuesto y ser tratada por Diputados".

"Hoy debe haber muchos contribuyentes que ni siquiera se han enterado de su obligación fiscal para cumplir con esta ley y menos deben estar sabiendo los perjuicios que va a tener no cumplirla, las consecuencias del no pago y la no presentación de las declaraciones juradas, multas e intereses resarcitorios", añadió.

Caserio sostuvo que "la ley debe mejorarse" y que debe estar "pensada para los que están en mejores condiciones económicas. La verdad hoy es que cualquier familia que tenga un cochecito y quiera hacerse una casa es una locura cobrarle". El legislador admitió que todavía no tienen el costo fiscal de esta medida pero aclaró que no cree que "sea excesivo para nada".

Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, respaldó la iniciativa al señalar que "hay gente que está debiendo y no sabe que está debiendo" y afirmó que se debe tener "una base imponible racional"

"Lo lógico sería que los que más tienen y sus bienes personales sean suntuosos paguen para buscar un equilibrio entre los argentinos", sostuvo, y consideró que "de no modificarse la base va a llegar un momento que lo van a pagar el 90 por ciento de los argentinos".

En representación de la oposición, el senador Ernesto Zimmerman adelantó el apoyo a la propuesta y expresó que se trata de "un avance significativo en un contexto de caída de los ingresos de las familias". "Es bueno establecer mecanismos de actualización de los mínimos por la situación inflacionaria de Argentina", precisó.

El texto fue pasado a la firma de los senadores que participaron de la reunión de comisión y quedará luego en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado.