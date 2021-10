Empleados públicos: las claves que le permitieron a San Juan cerrar el aumento salarial más alto del país

San Juan picó en punta a nivel nacional cuando definió en febrero pasado un incremento salarial del 50% a los empleados públicos. Tras un pedido sindical, los estatales cerrarán el año con una suba del 65%, lo que posiciona a San Juan como la provincia del país en la que más subieron los salarios de los trabajadores del Estado. Más atrás quedó Neuquén, con el 53,09% y Tucumán con el 52,1%. Cuáles fueron las claves que posibilitaron el 65% de suba.

Históricamente San Juan ha venido acompañando a la inflación. Hasta el 2019 se aplicó la cláusula gatillo, un mecanismo que permite actualizar los salarios de acuerdo a los índices inflacionarios. En el 2020, con la pandemia se suspendieron por un tiempo los incrementos otorgados, pero se alcanzó 40% un luego del descongelamiento de las subas en septiembre.

Las claves que posibilitaron el incremento salarial del 65% son tres. Por un lado, que la Provincia mantiene sus cuentas ordenadas, lo que permitió que incluso en el 2020 con todas las erogaciones en salud no se tocara el Fondo Anticíclico ni tampoco se pidiera un préstamo para gastos corrientes.

La segunda clave fue que el 2020 no cerró con déficit, las cuentas no terminaron en rojo como se preveía. Esto permitió en Hacienda y Finanzas manejarse con mayor soltura. Hasta octubre, los números no permitían visualizar esta buena nueva que sorprendió a fines del 2020. Es que al caerse todos los indicadores económicos del país, el escenario no permitía pensar en un balance a fin de año sin pérdidas.

La tercera clave fue que este año, la Nación terminó de saldar todas sus deudas con San Juan. Además, los números de la coparticipación y de la recaudación no fueron bajos, sino que acompañaron a la inflación. Durante la gestión macrista, se generó una masa importante de deuda acumulada por obras que prometió financiar la Nación pero no pagó nunca.

En cuanto al resto de las provincias, Neuquén cerró con un 53,09% y Tucumán con el 52,1%. Provincia de Buenos Aires y CABA otorgaron el mismo incremento salarial a los trabajadores estatales, del 45%. En Cuyo, luego de San Juan, las provincias que más subas otorgaron fueron La Rioja, Mendoza y San Luis en ese orden con saltos del 50%, del 42,2% y del 40% respectivamente.

Esta recomposición salarial impactará a unos 40.000 empleados de planta permanente y no alcanza a contratados ni becados. Y sobre los trabajadores municipales, Hacienda no descarta alguna ayuda para que loa intendentes puedan replicar la medida, siempre remarcando que los municipios son autónomos.