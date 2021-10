Nuevo aumento salarial para estatales sanjuaninos: 15% en dos tramos

La ministra de Hacienda provincial, Marisa López, anunció este miércoles un nuevo aumento salarial para los estatales sanjuaninos. "Hemos decidido otorgar a partir del mes de octubre un incremento del 8% y un 7% en enero a cuenta de futuros aumentos", dijo la funcionaria. Incluye por el momento solo a planta permanente.

El primer tramo inyectará unos 840 millones de pesos (también incluye impacto en el aguinaldo) al circuito económico provincial y lo de enero una cifra similar. "Este es el máximo esfuerzo que podemos hacer", expresó López. A la vez, descartaron oficialmente un bono de fin de año.

Esta mejora los estatales la cobrarán en pocos días ya que se agiliza el armado de las planillas con estas novedades. No hay fecha aún de pago pero aseguró la ministra que no se darán demoras. Sí habrá un cambio en el pago porque dividirán la planilla en dos y no en tres grupos como se ha venido dando. Así, cobrarán por terminación de DNI del 0 al 4 y del 5 al 9, lo que sería a fines de mes.

La medida se da tras la reunión que se dio este martes con todos los sindicatos que representan a la administración pública provincial, donde se escuchó sobre la necesidad de una nueva actualización frente a la creciente inflación.

Esta recomposición va a unos 40 mil empleados de planta permanente y no alcanza a contratados ni becados. Y sobre los trabajadores municipales, Hacienda no descarta alguna ayuda para que loa intendentes puedan replicar la medida, siempre remarcando que los municipios son autónomos.

El Gobierno Provincial otorgó en el acuerdo llegado en marzo en paritarias una suba escalonada de 50% para los empleados públicos, e incluso adelantó la última cuota que correspondía a octubre, que la pagaron con los sueldos de agosto.