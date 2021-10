¿Llegará a San Juan? Lo que se sabe del nuevo “acuerdo” de precios nacional

Nada oficial. Esa es la información que hay por el momento en San Juan. Según detallaron desde la Secretaría de Industria, Comercio y Servicios, hoy mantuvieron una reunión vía zoom con autoridades nacionales, pero no se pudo confirmar el alcance del acuerdo de precios anunciado ayer por Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, ni mucho menos los pormenores.

Este acuerdo, que busca mantener los precios estables de 1.247 productos, es entre la Secretaría de Comercio Interior y las principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados. El objetivo es que tenga una vigencia de 90 días, es decir, hasta los primeros días del año que viene.

En teoría, el listado completo de precios de productos de higiene, limpieza y alimentación se publicaría durante el transcurso del día, incluyendo además los productos que componen el programa Precios Cuidados. Los productos y precios que incluye el listado fueron presentados por los privados formadores de precios cuando comenzaron las reuniones por el acuerdo.

Una vez cerrado el acuerdo a nivel nacional, comienzan las conversaciones en las provincias. Adriana Vargas Carrera, secretaria de Industria, Comercio y Servicios afirmó que hasta hoy no hay nada oficial y seguro. “En este tipo de acuerdos, siempre las cadenas nacionales adhieren. Hay que ver lo que pasa en el marco de los supermercados locales, esa es la información que estamos esperando para saber el alcance”, afirmó.

En ese sentido, Vargas Carreras destacó que se está en una primera etapa del acuerdo, y al no tratarse de una norma escrita, hay cadenas de supermercados que pueden elegir no adherir al mismo, por lo que necesitan la letra chica del mismo para comenzar con las conversaciones con la provincia.

“Nosotros siempre estamos en contacto con mayoristas, cadenas nacionales, provinciales y supermercados. Hemos estado trabajando en acuerdo de precios provinciales y no es fácil, ya que hay que conservar los valores en el tiempo, es decir por 30 a 60 días. Este acuerdo local no se pudo concretar porque los supermercados más chicos no podían conservar los precios durante ese tiempo, por lo que solo le dimos continuidad al programa Elegí Bien, Compra Mejor”, afirmó.

Ante este panorama incierto, habrá que esperar el avance del acuerdo a nivel nacional, que hasta el momento solo quedó en un anuncio y, para cumplir el plazo de los 90 días, debería entrar en vigencia nueve días.