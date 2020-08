¿San Juan tomará o no deuda para pasar la crisis por la pandemia?

"Creo que sí, es muy probable pero no hemos definido el monto ni el momento", respondió el secretario de Hacienda de San Juan, Gerardo Torrent, sobre si la Provincia se endeudará o no para salir adelante con la crisis generada por la pandemia, consultado en una entrevista en radio Estación Claridad.

El funcionario uñaquista reconoció que el panorama que habían previsto no es tan dramático por lo que pueden pensar en frío sobre la toma del préstamo y no tocar el Fondo de Reserva Anticíclico como se barajó en medio de la cuarentena. Ahora que pasó julio, dio un pantallazo de cómo están los números provinciales, ya que se había anunciado que tras ver la recaudación a este mes se iba a tomar la decisión de tomar un préstamo.

"Estamos siguiendo muy de cerca la evolución del virus donde hay centros productivos y de consumo eso impacta en la coparticipación federal, sólo Buenos Aires aporta el 40% de esos fondos y el panorama es analizar qué pasa con el resto del país".

Torrent dijo sobre el crédito que que en estos momentos está por salir la autorización del Banco Central de la República Argentina y que lo siguen estudiando pero se mostró más por el sí al endeudamiento. "Estamos estudiando en virtud de cómo cerró julio y estamos estudiando qué monto tomar", dijo. Anticipó que "no vamos a tomar los 3.000 millones autorizados de una sola vez, todavía no hemos definido el monto". Y dijo que la definición se dará "en estos días. De acuerdo al cierre de julio, tenemos un margen de aire para analizar cuál va a ser el monto y cuándo se va a tomar el crédito".

Analizó que al principio la caída de la recaudación fue tan abrupta que tuvieron que tomar medidas para abrir el paraguas, por eso mandaron la ley a Diputados. Esta norma autoriza a la provincia a endeudarse por hasta 8.000 millones de pesos.

La meta es no tocar el Fondo de Reserva Anticíclico que es el ahorro de dos grillas salariales para casos extremos de falta de recursos en las arcas provinciales. Si bien en plena cuarentena se anunció que podría recurrirse a este dinero para pagar los sueldos estatales, no hizo falta y ahora trabajan para preservarlo ya que "es muy difícil si se toca volver a restituírlo, por eso hemos generado medidas para no hacerlo", según Torrent. Agregó que "hemos logrado reducir hasta el 35% de gastos en otras áreas para poder atender la pandemia y cumplir con las obligaciones del Estado".

Una caída estable

El secretario de Hacienda se refirió al comportamiento de la recaudación de julio y la acumulada del año que es el parámetro que estudian para endeudarse en el Gobierno. "Los recursos siguen la misma tendencia que en mayo, si bien no son lo mismo que lo presupuestado, la caída se ha desacelerado, y se ha centrado en un 13% menos de lo que habíamos presupuestado para los primeros 7 meses del año", informó.

Torrent dijo que entre recursos de coparticipación federal de impuestos y lo recaudado por rentas de tributos provinciales, San Juan recaudó hasta ahora unos 6.000 millones de pesos menos que lo previsto para estos 7 meses. Dijo que eran 46.500 millones de pesos los presupuestados y se han recaudado 40.500 millones, por eso esa brecha es de un 13%.

"Si bien las actividades en San Juan están autorizadas a funcionar en casi un 100% hay otros distritos que no ha sido así, y eso afecta fundamentalmente a los recursos de coparticipación porque estamos hablando de grandes centros productivos y de consumo que impactan en la coparticipación. Por eso sigue la baja en la provincia a pesar de que tenemos la actividad económica funcionando", sentenció Torrent.

La moratoria, exitosa

La moratoria que lanzó el Gobierno en plena pandemia y luego extendió "está dando resultado", dijo el funcionario. No obstante, estimó que la gente espera hasta último momento para adherir y que teniendo en cuenta el contexto complicado entienden que está dando buen resultado. Hasta el 30 de septiembre los contribuyentes sanjuaninos pueden adherirse.

"Vamos viendo que día a día se van incrementando la cantidad de adhesiones y montos pero es muy pronto para arriesgar un balance, esperaremos hasta los últimos días de septiembre para evaluar", indicó. Es un poco de todo, grandes y pequeños contribuyentes, dijo respecto sobre los que hasta ahora han aprovechado el beneficio. En particular automotor e inmobiliario son los impuestos más activos en la moratoria.