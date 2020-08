Los empresarios buscan alternativas para volver a trabajar: qué piden

La situación sanitaria de la provincia cambió radicalmente en los últimos días con la confirmación de 130 casos detectados con coronavirus según el último parte sanitario publicado el pasado lunes por el Ministerio de Salud Pública de San Juan.

El gobierno activó un nuevo protocolo sanitario y de seguridad para combatir el avance de la pandemia y son varios los que siguen de cerca los anuncios de las actividades que fueron restringidas u habilitadas. Al respecto el presidente de la Federación Económica de la provincia, Dino Minozzi dejó en claro cuál será la postura que tomará del organismo que nuclea principalmente a cámaras empresarias y forma parte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Nos reunimos con el ministro de la Producción y con el gobernador y acordamos hacer una consulta con cada sector. Quedamos en que íbamos a hacer una evaluación y que cada sector nos diga en que los podemos ayudar”, sostuvo Minozzi en Radio Sarmiento.

Y agregó que “la principal preocupación es que se defina la situación de los rubros que no son considerados esenciales, como por ejemplo la forrajearía no está considerada un rubro vital”. En en la misma línea Minozzi dijo que “buscamos establecer el modo delibery no solo para los rubros gastronómicos y en los departamentos alejados donde no existan casos, que se habilite el comercio porque tienen problemas de conectividad”, afirmó.

El punto más crítico para el sector económico es el comercio según Minozzi. “Este sector está un poco más vulnerable a la situación económica que hemos empezado. Pretendemos que la decisión sea razonable. La primer semana va a ser a rajatabla y después veremos que podemos administrar y que no. Pero tengamos en cuenta que hemos armado un protocolo para convivir con el virus, la economía tiene un límite y ya lo hemos pasado", concluyó.

Por otra parte, desde el sector industrial, fue su máximo representante Hugo Goransky quien sostuvo que “no es fácil determinar cuáles son los rubros esenciales. Por eso le hemos pedido a nuestros socios que presenten una nota donde expliquen el servicio que brindan. La idea es tratar de consensuar y evitar las zonas grises”, sostuvo en empresario.

Al respecto la primera petición que realizaron desde este sector al gobierno local fue que “las industrias que producen para exportar puedan generar los recursos y las divisas que ingresan, eso es importante para el país", afirmó.

Y agregó que "ante esta situación sanitaria actual no hay que dramatizar, esto era algo esperable. La salud es fundamental, y producir también es importante”, finalizó.