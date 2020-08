La industria sanjuanina pende de un hilo por la situación crítica de Buenos Aires

La pandemia de coronavirus que afecta al país y que hasta el momento tiene su contracara en San Juan, también tiene su impacto en la industria local. Si bien el 100% de las industrias sanjuaninas pueden trabajar en cuarentena, la ocupación de la capacidad instalada se mantiene alrededor del mismo porcentaje nacional que es del 53%, según indicó Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial San Juan a Tiempo de San Juan.

Sin embargo, los principales problemas para el sector hoy en día pasan por la situación de Covid-19 en el país. En ese sentido, Goransky sostuvo: “Indudablemente tenemos una a favor y una que no es tan buena: a favor, que nuestras industrias están en condiciones de funcionar y habilitadas para trabajar; la no tan buena es que no hay una reactivación del consumo porque nuestros principales clientes están en AMBA”.

Se estima que alrededor del 50% de los clientes de las industrias sanjuaninas están en AMBA. La crisis causada por la pandemia de coronavirus afectó de manera considerable el consumo a nivel global, por un lado, pero la crítica situación que se vive en Buenos Aires por la explosión de contagios repercute en todo el país.

Además, Goransky agregó: “Todo está concentrado donde se encuentra la mayoría de la población, que está en el puerto, y esto hace que indudablemente también necesitemos medidas que apoyen las asimetrías regionales, porque los costos de fletes nuestros son prácticamente del 30% en relación a las industrias que están más cerca del puerto”.

A nivel nacional, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en el 53,5% en junio, lo que significó 5,6 puntos porcentuales menos que el 59,1% registrado en igual mes del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.