Al final, en San Juan no usaron el Fondo Anticíclico para pagar sueldos estatales ¿qué se viene?

El 13 de mayo, la ministra de Hacienda, Marisa López, planteó un panorama preocupante de la economía sanjuanina en medio de la pandemia. Dijo que era “muy factible” que hubiera que usarse el Fondo de Reserva Anticíclico a fines de mayo para pagar los sueldos de los estatales. Esta semana se están pagando esos salarios y la novedad es que no hubo que echarle plata a esos ahorros, según confirmó a Tiempo de San Juan el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent. “Sin ser 100% optimista hay un escenario menos pesimista que el que se avizoraba hace un mes”, evaluó el funcionario.

El Fondo de Reserva Anticíclico fue creado por ley en 2004 y comprende el ahorro de dos grillas salariales de estatales para pagarles en caso de emergencia. Son unos $6.500 millones que la provincia tiene invertidos en instrumentos financieros. Con la pandemia, se dispararon los requisitos legales para poder usarlo, pero la administración uñaquista se había mostrado cauta con usarlo.

Cuando todo parecía indicar que no quedaba más opción que tocarlo por primera vez en 16 años, mejoró un poco la situación financiera local. “Gracias a Dios no hizo falta tocar el Fondo, teniendo en cuenta todas las medidas que tomó Hacienda de contención del gasto y la administración de recursos en tesorería y teniendo en cuenta que en los recursos de coparticipación de mayo la caída no ha sido tan pronunciada como se esperaba”, valoró el funcionario.

Sobre los recursos que llegaron de Nación de la coparticipación federal de impuestos, Torrent explicó que “se ha dado una cuestión que es que en mayo vence el impuesto a las ganancias que pagan las empresas cuyos ejercicios terminan el 31 de diciembre. Pero han caído la última semana de mayo por una prórroga de AFIP que estableció un plan de pagos específicos de tres cuotas más un anticipo. Entonces eso ha hecho que preveíamos una caída del 23% para mayo con respecto a lo presupuestado y esa caída ha sido de un 13%”.

Esta situación, mejor de la que se esperaba en el Gobierno de San Juan, hace prever que tampoco se deberá tocar el Fondo para pagar sueldos de junio, según Torrent. Esto no es un dato menor, dada la situación de parate económico por el coronavirus que complica a las economías de otras provincias, del país y de muchos más en el mundo.

De todos modos, en Hacienda de San Juan se manejan con pie de plomo. “Tenemos que seguir viendo de cerca como vienen los recursos y seguir tomando medidas de contención del gasto y administración de recursos”, dijo Torrent.

¿Qué se viene?

Torrent anticipó a Tiempo de San Juan que se están preparando para pagar en tiempo y forma a la administración pública provincial en junio, generando una disminución en el gasto y haciendo las previsiones del caso, con la meta de tener la plata del aguinaldo y abonar a fines de este mes y luego para sueldos.

Por otro lado, analizó que “nosotros si hablamos de recaudación provincial tenemos una ventaja que es que la actividad económica en San Juan ya está funcionando en un 90% con restricciones y diferentes dificultades que ha generado el contexto de pandemia. Esa actividad económica hace que la recaudación de San Juan vuelva a ponerse en marcha y, a medida que las actividades económicas se vayan normalizando, sobre todo en los distritos más grandes del país, eso hace que se vaya recuperando la coparticipación federal”.

Apuntó que no cree que la “pesadilla financiera” ya haya pasado pero dijo que “veremos y seguiremos de cerca que pasa en Buenos Aires que contribuye mucho”.