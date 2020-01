Bono de $4000: los estatales sanjuaninos no estarían incluídos por la actualización por inflación

En febrero, por decisión de Nación, los trabajadores privados y públicos del ámbito nacional recibirán un $3000 más y en marzo otros $1000, a cuenta del próximo aumento salarial. La situación de empleados del ámbito provincial y municipal queda en manos de los gobiernos y, en un principio, los sanjuaninos del primer grupo no lo recibirían.

La situación se encuentra todavía verde, ya que no hay un pedido por parte de los sindicatos y desde Hacienda no han analizado sumarse a la medida. Lo cierto es que desde la administración local no tienen en cuenta esta posibilidad porque hasta el momento han cumplido con la actualización con la inflación durante dos años.

Gerardo Torrent, segundo del ministerio que dirige Marisa López, aseguró que "la provincia ha venido cumpliendo con la actualización salarial con respecto a la inflación y los estatales no han perdido poder adquisitivo". Esto, según el funcionario, diferencia a San Juan de Nación, ya que los trabajadores a nivel nacional sólo tuvieron un aumento salarial con las paritarias de principio de año en 2019 y luego algunos bonos de emergencia.

Los sindicatos, mientras tanto, no se han presentado en el Ministerio de Hacienda de forma oficial a pedir que los trabajadores del Estado sanjuanino tengan este aumento salarial a cuenta, aunque sí habían mostrado su interés en entrevistas periodísticas. Si bien las puertas no estarían cerradas por completo a discutir, el gobierno provincial no tiene obligación de hacerlo, ya que la medida sólo tiene injerencia para privados y estatales nacionales. El mismo escenario se replica a nivel municipal.