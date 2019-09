A pesar del cepo, pocos intentan comprar dólares en San Juan

El pasado domingo el Gobierno Nacional decidió establecer controles de capitales y limitar la venta de dólares en un nuevo intento por frenar la corrida cambiaria que arrasa sobre las reservas del Banco Central. Las medidas de urgencia fueron implementadas a través de un decreto firmado el presidente Mauricio Macri que ya entró en vigencia.

A raíz de esto Tiempo de San Juan salió a hacer un relevamiento por los principales bancos del microcentro sanjuanino, para constatar que efectos tuvo en la gente estas nuevas medidas económicas del oficialismo.

Las respuestas en su mayoría no escapan de la realidad del trabajador que a estas alturas esta mucho más preocupado por llegar a fin de mes que en adquirir la moneda estadounidense. La mayoría de los presentes estaban por otros trámites financieros que nada tenían que ver con la compra de divisas.

“Estamos más preocupados en ver cuándo vamos a cobrar que en otra cosa, no es por nada pero nosotros los trabajadores vemos de lejos estas medidas económicas, a nosotros nos afecta más que suba la leche que le pongan un cepo al dólar” sostuvo uno de los sanjuaninos consultados. Las nuevas medidas que pretenden restringir la compra de divisas hasta 10 mil dólares mensuales para atesoramiento, bloquean la remisión de utilidades y dividendos de las empresas y obliga a liquidar los dólares de las exportaciones en plazos de hasta 5 días hábiles poco tienen que ver con quienes hacían la cola de los bancos, donde las consultas y los tramites se relacionaban más con el blanqueo de cuentas y transferencias de montos chicos en pesos que con las medidas del oficialismo y la preocupación por el dólar.

“En mi caso tenemos algo de dinero en dólares ahorrado, pero no pensamos moverlos bajo ningún punto, aunque a decir verdad nos dio un poco de apuro cuando ayer vimos los anuncios y nos acordamos de lo que pasó con la crisis del 2001” afirmó otra de las mujeres que quiso dar su testimonio sobre el efecto post cepo. A la respuesta de la señora, el ministro de economía Hernan Lacunza dijo ayer en el programa PPT de Lanata que no hay riesgos de un corralito porque "están los recursos" y que no barajan la posibilidad de desdoblar el mercado cambiario.