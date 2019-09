Para los bancarios sanjuaninos "esto no es igual que el 2001"

Con el anuncio de la limitación a la hora de comprar dólares en el país, anunciada este domingo por el Gobierno Nacional, se anticipaba un lunes revuelto en las sucursales bancarias públicas y privadas. En San Juan el jefe del sindicato que aglutina a los trabajadores, Mario Matic, explicó qué es lo que se podía esperar para el arranque de semana y además pidió tranquilidad a los locales.

"Veremos qué sucede entre hoy y mañana, si la población en general le da un voto de confianza y ojalá que este cepo no se convierta en una corrida bancaria", dijo Matic ante los micrófonos de AM 1020. Además dijo que la situación es una crisis pero que hay que estar tranquilos porque "esto no es el 2001, el sistema bancario está mucho más sólido". Según analizó el titular de La Bancaria, "hay que entender que la idea de esta medida es darle a conocer al ciudadano común que no tiene importantes ahorros, que el sistema es sólido y es cierto".

Sobre cómo ha sido hasta el momento la actitud de los sanjuaninos ante el dólar, el sindicalista aseguró que "no había una gran preocupación, pero de manera tranquila y ordenada han ido retirando sus depósitos en dólares, para proteger sus ahorros en moneda extranjera. En cuando al día de hoy, Matic apostó a que la sociedad se tome con cierta tranquilidad la situación. Además aclaró que todavía no hay nada confirmado en cuanto al horario extendido de las entidades bancarias. Es que según Matic "el BCRA no puede obligar a los bancos privados a cambiar el horario".