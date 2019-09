El Gobierno local habló del impacto en las cuentas que le genero el default de bonos de Macri

Uno de los anuncios más polémicos de Hernán Lacunza, el "reperfilamiento" o default de bonos, afectó a la Provincia, según reconoció el ministro de Hacienda Roberto Gattoni. El sanjuanino dijo que la decisión de cambiar el cronograma de pagos "saca de flujo" a la provincia. Es que el decreto de Nación dictamina que los pagos de intereses de los bonos de corto plazo no se pagará cuando estaba previsto, sino que lo harán en cuotas, empezando por el desembolso de un 15% cuando estaba previsto el cobro del total. La Provincia tiene fondos propios en este sistema y terminará cobrando menos de lo pensado para luego esperar meses para el siguiente giro.

Gattoni adelantó este martes que buscarán una solución, que representa una dificultad porque "si de golpe me dicen que en lugar de 100 me van a pagar 15, obviamente me genera un problema de financiamiento". Para esto no descartan presentar un recurso de amparo, para que se tenga en cuenta que los fondos provinciales no son equiparables a "un fondo de inversión, nuestro objetivo es distinto al de un banco o una compañía de seguro".

Este recurso de amparo serviría para que la Provincia sea considerada como una de las excepciones de la medida. Es que el default de bonos sólo alcanza a bancos y Fondos Comunes de Inversión. Primero esperarán una respuesta por vía del diálogo, ya que solicitaron a una propuesta diferenciada a la Nación. Si esto no se cumple, Gattoni adelantó que avanzará con el recurso del amparo.

Sobre las inversiones, el funcionario aseguró que la publicación de Diario Clarín, donde hablan de que San Juan tendría 245 millones de dólares en LETES y LECAPS, no es real y que los fondos invertidos son menores. Además aclaró que la decisión de hacer esta inversión a corto y mediano plazo fueron para "proteger el poder adquisitivo de los sanjuaninos, nosotros no estamos haciendo renta financiera ni especulación financiera, sino que administramos los fondos que son de todos". También explicó que en su momento hubo un pedido de Nación hacia las provincias para que adquirieran esos títulos.