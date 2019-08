Lacunza anunció un paquete al Congreso, y "reperfilamiento" de la deuda con el FMI

Hernán Lacunza, flamante ministro de Hacienda de la Nación que reemplazó al renunciante Nicolás Dujovne, anunció en una conferencia de prensa medidas económicas tendientes a calmar a los mercados y controlar el dólar.

"El presidente me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad, pero también en el mediano y largo plazo. La Argentina no tiene problema de solvencia para el pago de la deuda", comenzó Lacunza, en una presentación pre cedida de un inusual análisis político del economista, en el que resaltó que el de Macri puede ser el primer gobierno "no peronista que termina un mandato después de 91 años", bastante tiempo antes del nacimiento del justicialismo.

Sin anuncios de restricciones cambiarias, cepo, o el freno a la sangría de dólares del BCRA para frenar la cotización, los anuncios giraron en torno a la propuesta al FMI de iniciar el diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda".

"Reperfilar" es un eufemismo que se usa en estos días para no hablar de “reestructuración”, palabra que, aparentemente, inquieta a los mercados. El mismo ministro, cuando le consultaron sobre la diferencia dijo: "Es un poco semántica. El reperfilamiento es una extensión el plazo, sin quita, con pago de intereses".

Otra clave de las medidas será la extensión de los vencimientos de corto plazo para los tenedores institucionales, es decir, de Letes (en dólares) y Lecaps (en pesos). Esto supone un fuerte golpe al dinero de los jubilados, ya que ANSES tiene una importante cantidad de estos títulos.

También adelantó que mandarán al Congreso un paquete de medidas para involucrar a la oposición en la construcción de "una campana protectora sobre el sistema financiero y cambiario". Esto buscaría que el congreso autorice la reestructuración, o reperfilamiento, de la deuda con el FMI, contraída sin la autorización del Parlamento, a pesar de las quejas de la oposición.

Lo que los especialistas y parte de la dirigencia se quedó esperando y no ocurrió fue el lanzamiento de medias de alivio a sectores más postergados, como jubilados, o cooperativistas, que cobran 7000 pesos por mes y se movilizaron hoy en la 9 de Julio junto a movimientos sociales.

Tampoco se habló de algo que hasta los sectores más ortodoxos de la City planteaban, que es EL control de la salida de capitales (fuga), que se viene dando de manera masiva desde antes incluso del triunfo de Alberto Fernández en las PASO de agosto.