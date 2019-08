¿Cómo fluctuó el dólar en el comienzo de la semana?

Este lunes, en lo que significó el comienzo de la semana para la economía argentina, el dólar cayó 10 centavos y cerró a $57,20 en promedio según el Banco Central (BCRA). La autoridad monetaria no vendió reservas en un contexto internacional por demás difícil en el que la mayoría de las monedas emergentes mostraron números rojos.

En las pantallas del Banco Nación, el dólar minorista cerró sin cambios a $57. En el mercado mayorista del MULC, la divisa estadounidense sumó 14 centavos y cerró a $55,29 y se le atribuyó a operadores a “demanda por cobertura”, lo que derivó en la cuarta suba consecutiva.

Las operaciones se registraron luego de una hora de la apertura del mercado. El monto operado fue muy bajo nuevamente y alcanzó apenas los U$S377,315 millones, un $22 menos que el viernes.

Desde las Paso, el Banco Central colocó casi U$S 800 millones pero en la jornada del lunes no vendió reservas propias pero sí U$S 60 millones del Tesoro.

Con motivo de la guerra comercial entre EEUU y China, el peso argentino se depreció un 0,28%, en lo que fue un mal día para las monedas emergentes en general.