Si tenés un crédito de ANSeS, ¿podés pedir otro?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) relanzó los préstamos que otorga a los Jubilados, a quienes cobren Pensiones no Contributivas, a los beneficiarios de la Asignación universal por Hijo y a los beneficiarios de las Asignaciones familiares.

Muchos de estos beneficiarios han obtenido, anteriormente, otro préstamo ANSES que se encuentran abonando en la actualidad. Este lanzamiento de los nuevos préstamos ANSES ha motivado a dichos beneficiarios a consultar si pueden, teniendo vigente un préstamo ANSES anterior solicitar otro nuevo préstamo.

Los nuevos préstamos tienen distinto importe a otorgar dependiendo del carácter del beneficiario que lo solicite. Los jubilados y/o pensionados pueden solicitar préstamo hasta por $ 200.000, los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas pueden solicitar hasta $ 70.000 y quienes cobran la Asignación universal por Hijo pueden solicitar hasta $ 12.000 por cada hijo.



Por otra parte, encontramos que uno de los requisitos de los préstamos ANSES es que la relación cuota-ingreso no puede ser mayor al 30% del haber mensual que percibe el beneficiario y, que adicionalmente, solo se podrá tramitar un nuevo préstamo en la medida en que el beneficiario no haya solicitado el máximo mencionado en el párrafo anterior.

Es decir que para que el beneficiario pueda obtener otro préstamo dependerá del importe del capital que deba del primer préstamo que solicito. Si pidió el anterior préstamo ANSES por el importe total que podía hacerlo, el beneficiario deberá consultar que importe nominal de capital debe a la fecha de la solicitud del nuevo préstamo, y podrá pedir por la diferencia entre ese importe adeudado y los nuevos importes máximos.

Un beneficiario con dos hijos y que el saldo pendiente de pago al día de la fecha es de $ 10.000 y en la actualidad puede solicitar un máximo $ 12.000 por cada hijo, es decir $ 24.000 en total, el nuevo préstamo le sería otorgado por la diferencia de ambos importes es decir por $ 14.000 ($ 24.000 - $ 10.000), es decir que puede solicitar hasta el importe que sea equivalente al importe para completar el máximo a prestar por la ANSES.



La sumatoria del saldo del préstamo ya solicitado y el nuevo préstamo no puede ser mayor al importe máximo a solicitar según sea el beneficiario que lo solicita $80.000 si se trata de un jubilado y/o pensionado del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA); $35.000 si se es titular de una Pensión no Contributiva (PNC) o Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); ó $ 6.500 por cada hijo si se percibe la Asignación Universal por Hijo o Asignación familiar.