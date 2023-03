Yllana rompió el silencio tras su salida de San Martín: ¿le echó la culpa a Miadosqui?

El entrenador chubutense reveló que la entrevista que dio a los medios radiales el presidente Jorge Miadosqui no le cayó nada bien y que prácticamente lo empujó a abandonar su cargo como director técnico. El dirigente lo había puesto en la cuerda floja al declarar que "si con este técnico no hay esas respuestas, las tendremos que buscar con otro entrenador tal vez". En este contexto, el DT señaló que "no me gustó lo que dijo, me condicionó; además generó un mal clima en los jugadores y cuerpo técnico, lo ideal es un buen clima".