Vuelta a San Juan Damas: con epicentro en Chimbas, así se correrá la Etapa 3

Desde el martes 03 al domingo 08 de marzo 2026, en la provincia se disputará la segunda edición de la Vuelta a San Juan para damas. La competencia de ciclismo en ruta será exclusivamente femenina y recorrerá varios departamentos, producto de un prólogo y cinco etapas que superarán en total los 300 kilómetros de carrera. Las categorías participantes serán Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

Esta carrera de tipo amateur contará con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales. La nómina oficial incluye a 124 ciclistas, procedentes de cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal de Gobierno de San Juan. El evento también tendrá respaldo por parte de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Agencia Deportes San Juan y Federación Ciclista Sanjuanina.

A continuación, la información correspondiente a la actividad del día:

Viernes 06 de marzo – Etapa 3

Departamento: Chimbas

Concentración: 15 horas, en la plaza departamental de Chimbas

Largada: 16 horas.

Llegada: Plaza departamental de Chimbas