viernes 6 de marzo 2026

Ciclismo

Vuelta a San Juan Damas: con epicentro en Chimbas, así se correrá la Etapa 3

La carrera de este viernes 0largará a las 16, desde la plaza departamental de Chimbas. Todo el recorrido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el martes 03 al domingo 08 de marzo 2026, en la provincia se disputará la segunda edición de la Vuelta a San Juan para damas. La competencia de ciclismo en ruta será exclusivamente femenina y recorrerá varios departamentos, producto de un prólogo y cinco etapas que superarán en total los 300 kilómetros de carrera. Las categorías participantes serán Junior (2008-2009), Sub 23, Elite y Máster (+45 años).

Esta carrera de tipo amateur contará con la presencia de equipos locales, nacionales e internacionales. La nómina oficial incluye a 124 ciclistas, procedentes de cinco países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay.

Vuelta a San Juan Damas 2026 contará con la organización de Fundación Planeta Ramírez, fiscalización de Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta y el auspicio principal de Gobierno de San Juan. El evento también tendrá respaldo por parte de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Agencia Deportes San Juan y Federación Ciclista Sanjuanina.

A continuación, la información correspondiente a la actividad del día:

Viernes 06 de marzo – Etapa 3

Departamento: Chimbas

Concentración: 15 horas, en la plaza departamental de Chimbas

Largada: 16 horas.

Llegada: Plaza departamental de Chimbas

