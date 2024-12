Video: la bronca de todo Alianza por el polémico gol que no le cobraron ante Desamparados

La pelota provino de un córner, quedó picando en el punto penal y el jugador de Alianza se la llevó hasta la línea para tirar el centro al área chica, donde apareció la cabeza de Manrique para anotar el segundo de la visita a cinco minutos del entretiempo. Ante este escenario, y cuando todo el equipo santaluceño gritaba el gol, el juez no dudó ni un segundo en levantar la bandera por offside. Lo cierto, es que el jugador estaba perfectamente habilitado por otro futbolista Víbora que pisaba la línea del fondo de la cancha.

Increíblemente el gol no fue convalidado, Alianza perdió y quedó eliminado en los cuartos de final del campeonato de verano. El video de la jugada se hizo virar en las redes y causó cientos de comentarios.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La bronca de todo Alianza por el polémico gol que no le cobraron ante Desamparados El equipo de Santa Lucía estalló contra los jueces del partido tras el insólito gol que no le convalidaron en el Serpentario, por los cuartos de final del campeonato. Finalmente, y cuando todo parecía que se definía en los penales, Desamparados sacó chapa y lo ganó 3-2 sobre la hora. El gol insólito. ¿Era offside? Video colaboración: Radio Santa Cecilia. Más info en @tiempodesanjuan"