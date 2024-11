Video: el sentido homenaje del Napoli a Maradona a cuatro años de su muerte

Giovanni Di Lorenzo, capitán del equipo; Antonio Conte, actual entrenador del elenco napolitano, y Aurelio De Laurentiis presidente de la institución, visitaron los dos murales de la ciudad que recuerdan a Diego, donde dejaron flores para homenajear al astro argentino nacido en Fiorito.

La primera visita fue a los Quartieri Spagnoli (Barrios Españoles), en donde se encuentra el santuario más famoso dedicado a Maradona, y la segunda parada fue en San Giovanni a Teduccio, lugar en el que está ubicado el otro mítico mural dedicado a Diego en la ciudad italiana.

“Juntos, honramos la Leyenda de Diego”, escribió la cuenta oficial de Napoli en su cuenta de Instagram acompañado de una serie de fotos con los referentes del club en los dos murales de Maradona. En este posteo, los hinchas del elenco italiano también le dedicaron palabras para homenajear al argentino.

Embed - SSC Napoli on Instagram: "Together, we honour the Legend of Diego #ProudToBeNapoli"