Cuatro años sin Maradona: con el Bicho y con la Selección, sus pasos por San Juan

LA PRIMERA EN 1979, EN UN AMISTOSO FRENTE A SAN MARTÍN

La primera vez Diego Maradona pisó San Juan fue en el año 1979. En ese entonces, el astro argentino vestía la camiseta de Argentinos Juniors y disputó un amistoso frente a San Martín. El Verdinegro lo ganaba 3-0 cómodo, pero le bastó un par de minutos para que el 10 haga su magia y el resultado final termine 4-3 en favor del Bicho. Esta visita fue a poco de haberse coronado campeón del mundo con la Selección Argentina con el juvenil en Tokio.

“Nunca me voy a olvidar de ese partido, en el vestuario (Diego) se saca la camiseta y la tira en el piso, diciendo me voy, somos un desastre, perdemos 3 a 1. Me paré y le dije agarrá la camiseta, no hay problema que perdamos 7 a 0, la gente viene a ver a Maradona, ganamos 4 a 3”, recordó Enrique “Quique” Wolff en una entrevista.

image.png

EN LA SEGUNDA, LLEGÓ PARA UN AMISTOSO CON LA SELECCIÓN FRENTE A UN COMBINADO CUYANO

El segundo arribo en territorio sanjuanino fue integrando la Selección Argentina. La Albiceleste se midió frente a un combinado cuyano y fue goleada 9-1 con cuatro goles de Maradona.

LA TERCERA FUE UNA INVITACIÓN A UN ESPECTÁCULO DE SHOWBALL

La tercera visita del ídolo se registró con su espectáculo de fútbol reducido, llamado Showball. En esa oportunidad el combinado argentino enfrentó a Chile y el partido terminó 7 a 7. Gran espectáculo para los sanjuaninos en el 2008.

image.png

EN EL 2010, CON LA DE DT Y EN EL HILARIO SÁNCHEZ

La última vez de Diego en San Juan fue en el año 2010. Argentina ya estaba clasificada para el Mundial de Sudáfrica y en el Estadio Hilario Sánchez enfrentó a Costa Rica, que en el arco traía a Keylor Navas. Argentina ganó 3 a 2.