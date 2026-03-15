Unión recibe a Boca en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora y TV del partido

Unión de Santa Fe y Boca Juniors se enfrentarán este domingo por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El encuentro se jugará en el estadio Estadio 15 de Abril y comenzará a las 22.

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El Xeneize llega a este compromiso con la necesidad de volver a la victoria luego del empate frente a San Lorenzo de Almagro en la fecha anterior, un resultado que dejó un sabor agridulce y generó algunos cuestionamientos de los hinchas en La Bombonera.

El equipo dirigido por Claudio Ubeda buscará sumar de a tres en su visita a Santa Fe para mantenerse en la pelea dentro del torneo y recuperar confianza en un tramo clave del campeonato.

Por su parte, el Tatengue intentará hacerse fuerte como local y aprovechar el apoyo de su público para sumar puntos importantes frente a uno de los equipos más convocantes del fútbol argentino.

El partido entre Unión y Boca se disputará este domingo 15 de marzo desde las 22 y será transmitido en vivo por la señal de TNT Sports.