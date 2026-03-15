domingo 15 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Apertura

Unión recibe a Boca en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora y TV del partido

El Xeneize visita al Tatengue este domingo desde las 22 en el estadio 15 de Abril por la fecha 11 del Torneo Apertura. El equipo busca volver al triunfo tras el empate ante San Lorenzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (49)

Unión de Santa Fe y Boca Juniors se enfrentarán este domingo por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El encuentro se jugará en el estadio Estadio 15 de Abril y comenzará a las 22.

Lee además
boca acelera en el mercado y apunta a un volante clave del futbol argentino
Mercado de pases

Boca acelera en el mercado y apunta a un volante clave del fútbol argentino
river recibe a sarmiento en el monumental: hora, tv y posibles formaciones
Torneo Apertura

River recibe a Sarmiento en el Monumental: hora, TV y posibles formaciones

El Xeneize llega a este compromiso con la necesidad de volver a la victoria luego del empate frente a San Lorenzo de Almagro en la fecha anterior, un resultado que dejó un sabor agridulce y generó algunos cuestionamientos de los hinchas en La Bombonera.

El equipo dirigido por Claudio Ubeda buscará sumar de a tres en su visita a Santa Fe para mantenerse en la pelea dentro del torneo y recuperar confianza en un tramo clave del campeonato.

Por su parte, el Tatengue intentará hacerse fuerte como local y aprovechar el apoyo de su público para sumar puntos importantes frente a uno de los equipos más convocantes del fútbol argentino.

El partido entre Unión y Boca se disputará este domingo 15 de marzo desde las 22 y será transmitido en vivo por la señal de TNT Sports.

Temas
Seguí leyendo

River Plate realizará pruebas de jugadores en Rawson para chicos de toda la provincia

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España y la UEFA apuntó contra la AFA

Colapinto terminó 10° en una carrera caótica en China y sumó su primer punto con Alpine

Hackearon la cuenta de X de Estudiantes y difundieron una falsa "Estudiantes Coin"

Piuquén se quedó con la corona en el clásico: aplastó a Universidad y se prende como líder del Torneo Provincial

Por la guerra en Medio Oriente, la Fórmula 1 suspendió las carreras de Bahréin y Arabia Saudita

Impresionante: con solo 12 años, Kendra Cañada voló en Catamarca y se quedó con el oro en el Argentino de Ruta

Cuenta regresiva y silencio: la Finalissima sigue sin sede y el partido podría postergarse

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se cancelo la finalissima entre argentina y espana y la uefa apunto contra la afa
Oficial

Se canceló la Finalissima entre Argentina y España y la UEFA apuntó contra la AFA

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se hacían los vivos: tres veces huyeron de una carnicería sin pagar, pero en la última los acorralaron y hubo un detenido video
La tercera fue la vencida

Se hacían los vivos: tres veces huyeron de una carnicería sin pagar, pero en la última los acorralaron y hubo un detenido

Thiago Lucero (camisera del interior al centro de la imagen) fue el joven que quedó imputado.
Barrio Costa Canal

Capital: un barbero quedó en la mira por dispararle a un joven por un problema de vieja data

Vuelco en Pocito: un conductor terminó hospitalizado y le encontraron un revólver en el auto
Misterio

Vuelco en Pocito: un conductor terminó hospitalizado y le encontraron un revólver en el auto

La sanjuanina Maca Flores cantó Aventura con QLokura en el Bicentenario
Video

La sanjuanina Maca Flores cantó "Aventura" con Q'Lokura en el Bicentenario

El robo y asesinato que llevó a la cárcel a los Mellizos de Rawson
Historias del Crimen

El robo y asesinato que llevó a la cárcel a los "Mellizos" de Rawson

Te Puede Interesar

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas video
Más que obras

La fisonomía de la Capital sanjuanina se transforma con la puesta en valor de sus plazas históricas

Por Miriam Walter
Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de Horacio Córdoba, un histórico preceptor de la Industrial
Fallecimiento

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de Horacio Córdoba, un histórico preceptor de la Industrial

Oscar realizando su tarea en Plaza Laprida. En la actualidad, también suele vender diarios en la esquina de avenida Libertador y Laprida. 
Historia

Oscar Elizondo, el diarero que recorre hace más de 20 años el centro sanjuanino

River recibe a Sarmiento en el Monumental: hora, TV y posibles formaciones
Torneo Apertura

River recibe a Sarmiento en el Monumental: hora, TV y posibles formaciones

La Avenida Alem, con el asfalto ya terminado. video
El drone de Tiempo

La Alem, reluciente, vista desde el aire: un cambio radical en la emblemática avenida sanjuanina