Unión recibe a Boca en Santa Fe por el Torneo Apertura: hora y TV del partido

Unión de Santa Fe y Boca Juniors se enfrentarán este domingo por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El encuentro se jugará en el estadio Estadio 15 de Abril y comenzará a las 22.
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El Xeneize visita al Tatengue este domingo desde las 22 en el estadio 15 de Abril por la fecha 11 del Torneo Apertura. El equipo busca volver al triunfo tras el empate ante San Lorenzo.
Unión de Santa Fe y Boca Juniors se enfrentarán este domingo por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino. El encuentro se jugará en el estadio Estadio 15 de Abril y comenzará a las 22.
El Xeneize llega a este compromiso con la necesidad de volver a la victoria luego del empate frente a San Lorenzo de Almagro en la fecha anterior, un resultado que dejó un sabor agridulce y generó algunos cuestionamientos de los hinchas en La Bombonera.
El equipo dirigido por Claudio Ubeda buscará sumar de a tres en su visita a Santa Fe para mantenerse en la pelea dentro del torneo y recuperar confianza en un tramo clave del campeonato.
Por su parte, el Tatengue intentará hacerse fuerte como local y aprovechar el apoyo de su público para sumar puntos importantes frente a uno de los equipos más convocantes del fútbol argentino.
El partido entre Unión y Boca se disputará este domingo 15 de marzo desde las 22 y será transmitido en vivo por la señal de TNT Sports.