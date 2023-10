Unión abrochó a un viejo conocido para buscar el ascenso en el Regional 

Fútbol Gastón Solera ya no es más el técnico de Unión: "Se terminó un ciclo para mí"

En charla charla con Tiempo de San Juan , el DT Azul habló de las sensaciones que le generó volver al 12 de Octubre: "Las sensaciones son muy buenas. Está claro que es otra etapa, son otros objetivos, pero son sensaciones de felicidad. Uno no olvida lo lindo que se disfrutó en el club con todo lo que se consiguió".

Gastón Solera consiguió varios títulos, incluido el Torneo Local de Invierno 2022, Copa de Campeones, el subcampeonato de la SuperCopa frente a San Lorenzo y llegar a la final de la Zona Cuyo en el Regional.

Tras la eliminación frente a San Martín de Mendoza, el entrenador decidió dar un paso al costado. Después de unos meses y de que Unión sufriera varios cambios institucionales como la salida de Peña, Asamblea y de que los jugadores se pusieran el buzo para sacarlo adelante, la balanza está de nuevo pareja.

A Unión le levantaron la sanción y no sólo podrá estar en el Regional, sino que lo asumirá con un viejo conocido y experimentado como Gastón Solera.

¿Revancha para él? "No sé si tomarlo como revancha. El Regional pasado fue muy bueno porque llegamos casi al final. El fútbol tiene esas cosas que si llegás al objetivo, no salís primero o campeón, parece un fracaso, pero no es así", aseguró.

REFUERZOS EN EL AZUL PARA AFRONTAR EL REGIONAL

Si bien todavía no hay una lista larga, los que llegaron fueron Alejandro Brizuela, Mario Rebeco y el arquero Germán Vicentela.