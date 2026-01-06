martes 6 de enero 2026

Ciclismo

Una por una, así será el recorrido de las cuatro etapas del Giro del Sol 2026

La tradicional competencia sanjuanina se disputará del 9 al 11 de enero y recorrerá ocho departamentos de la provincia. Serán cuatro etapas, con montaña, circuitos céntricos y una contrarreloj que puede definir la general.

orrego giro del sol.jpg
476889533_18394070854102019_4507994354236269586_n

El Giro del Sol 2026 ya tiene recorrido confirmado y promete volver a ser una de las pruebas más exigentes y atractivas del calendario de ruta sanjuanino. En su XXIV edición, la carrera se disputará entre el viernes 9 y el domingo 11 de enero, con un total de cuatro etapas que llevarán al pelotón por Capital, San Martín, Angaco, Albardón, Chimbas, Santa Lucía, Ullum, Pocito, 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, en un trazado que combina velocidad, resistencia y montaña.

Etapa 1 – Capital, San Martín y el norte sanjuanino

El Giro del Sol se pondrá en marcha el viernes 9 de enero con una etapa que tendrá salida y llegada en Parque Norte, en Capital. El recorrido atravesará San Martín, Angaco, Albardón, Chimbas y Santa Lucía, combinando tramos urbanos y ruteros, con varios giros, metas sprint bonificadas y pasadas especiales. Con 125 kilómetros, será una jornada rápida, pero desgastante, ideal para empezar a marcar tendencias en la general.

Etapa 2 – Chimbas, Ullum y la montaña

El sábado 10 llegará la etapa más exigente del Giro. Con largada y llegada en Chimbas, el pelotón se dirigirá hacia Ullum, afrontando la subida al Dique de Ullum y el ascenso al Paredón del Dique Punta Negra, donde estarán ubicadas las metas de montaña. Serán 152,8 kilómetros que pondrán a prueba a los candidatos al título y pueden generar diferencias importantes.

Etapa 3 – Contrarreloj individual en Ullum

El domingo 11 por la mañana se disputará la contrarreloj individual, íntegramente en Ullum. Serán 9,3 kilómetros contra el reloj, un tramo corto pero intenso, clave para los especialistas y determinante para la clasificación general antes de la definición final.

Etapa 4 – Pocito, 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo

La última etapa se correrá el domingo por la tarde, con salida y llegada en Pocito. El recorrido pasará por 9 de Julio, Caucete y 25 de Mayo, con un premio de montaña y un circuito final con cuatro giros en Pocito. En total serán 147,6 kilómetros, ideales para una definición vibrante del Giro del Sol 2026.

Foto: Luis Rojo Mallea

