Una sanjuanina, en la carrera de MTB más dura del mundo: el desafío de pedalear 600km en un paraíso africano

"Siempre me gustó esta carrera. Pero un día tomé impulso y me inscribí. Nunca hay cupo, porque se llena muy rápido. Pero tuve la suerte de salir sorteada. Cuando eso pasó, empecé a buscar compañera. La carrera es en pareja, donde se monta un campamento y se va trasladando el campamento cada dos días", contó la protagonista a Tiempo de San Juan.

50627679-ba9a-48f2-b55c-3c727efa2967.jpg

La Cape Epic es considerada el "Tour de Francia" del mountain bike, en la que participan bikers profesionales y otros amateur o exprofesionales. En el caso de la sanjuanina, si bien es su primera experiencia en una competencia mundial, viene desde hace años participando en diferentes carreras nacionales e internacionales. De hecho, en el último tiempo fue tercera en el Mundial Máster de Villa La Angostura y campeona del Panamericano desarrollado en Catamarca.

"Yo empecé con esto hace diez años. Empecé de manera muy recreativa en un grupo de amigas y la verdad que me sorprendió lo que me empezó a gustar y a enganchar. Me gustaba mucho sobre todo entrenar, me gusta entrenar e ir progresando y planteándome desafíos nuevos, retándome todo el tiempo. Por ahí las competencias me las tomo como eso, como desafíos, como competencias contra mí misma", comentó.

fdfdgdfgdg.png

Si bien tiene varias carreras en sus piernas, para la Cape Epic tuvo una preparación súper especial. Fueron seis meses intensos de entrenamiento físico y mental: "Han sido meses de acumular kilómetros, de horas arriba de la bici. Al principio mi entrenador me dijo que lo más duro iba a ser entrenar, pero estaba como muy motivada, así que el proceso se pasó rápido. Pero ya llegando a febrero ya estaba muy cansada y bueno, se empezó a sentir los meses de entrenamiento y acumulación de kilómetros".

Respecto a la alimentación, la deportista contó que estuvo acompañada por una nutricionista: "Es importante alimentarse bien para no bajar de peso o engordar comiendo cualquier cosa; es muy importante mantener una dieta equilibrada".

Más de la Cape Epic

El trazado de este año consta de 8 etapas que en total suman 617 km y 16.500 m de desnivel positivo. Comenzará este domingo 17 de marzo con una contrarreloj a modo de prólogo de 26 km, que será la puerta de entrada a etapas de pura resistencia maratón. Aunque este año se han reducido sensiblemente los kilómetros y ninguna etapa superará los 100 km como en ediciones anteriores.

Se busca una Cape Epic más humana buscando mayor igualdad que abrirá seguro el abanico de favoritos. Por señalar varios días clave, las etapas 4, 6 y 7 presentan los desniveles más acusados, concentrando así la dureza hacia el final de la prueba. En el siguiente enlace puedes consultar los perfiles de las 8 etapas de esta edición 20 aniversario de la Cape Epic: