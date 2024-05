Una ciclista sanjuanina, contra los entrenadores de la Selección: "Si no pagas, no quedas seleccionada; así funciona el kiosco"

"El enojo y decepción fue grande ya que pasamos tanto para poder estar presentes en las selectivas y ellos ya tenían su lista de ciclistas ya seleccionados. Me sorprende y me decepciona saber que gente a la que idolatré por muchos años, como Walter Perez, quien estuvo y está al frente de esto, sea quien también es parte de que hoy muchos ciclistas no puedan alcanzar su sueño dorado, ya que el sueño esta arreglado y acomodado. Qué injusto", expresó Medrano.

También agregó que "si no pagas pasa esto, no tienes la posibilidad de quedar seleccionada porque así funciona ese kiosco".

La ciclista sanjuanina expresó que hoy se encuentra totalmente triste y desanimada, sin ganas de tocar su bicicleta: "Me doy cuenta que mi sueño, el de chiquita, se encuentra estropeado por gente como Walter Pérez y Daniel Capella. Sé y soy consiente que por hablar, decir mi verdad, renuncio a mi sueño como ciclista de la Selección Argentina".

El posteo completo

