Un skater sin límites: nació sin una pierna, usó la patineta como medio de transporte y ahora es sensación en las pistas

Por un tiempo jugó al fútbol en Unión, cuando tenía su pierna ortopédica, sin embargo desde hace unos meses decidió apostar por el skate, un deporte que ya lo conocía desde pequeño. En realidad el primer contacto con la patineta surgió como una necesidad a la hora de trasladarse a la escuela u otro lugar. El skate Penny es el primero que tuvo, después, con mucho esfuerzo, su familia pudo comprarle un skateaboarding profesional.

"El skate llegó a mi vida con un transporte porque la prótesis me quedaba chica y la silla de ruedas ocupaba mucho espacio en mi casa. Entonces me compré la patineta y la empecé a usar de transporte. Era un medio ágil, entonces fui aprendiendo. La rampa también me ayudó en el proceso, empecé a agarrar velocidad y a aprender a saltar. Al principio me daba miedo, pero después me fui soltando", cuenta el protagonista.

Su mamá fue clave en su incursión en el deporte extremo. Cuando llegó a la pista de Capital prácticamente lo hizo engañado, pensando que iba a ir a una plaza. Jamás se imaginó que se iba a topar con un "funbox", "half" o "quarter", algunas de las rampas que hay en las pistas: "Si bien desde chiquito ando en patineta, recién el verano pasado empecé a venir a la pista. Y la verdad es que me gusta mucho por la adrenalina, los trucos, los saltos y la velocidad. Es un deporte que me quita el estrés, me ayuda también a ejercitarme"

Lisandro ya tuvo sus primeras competencias con "Lagartija Dorada" pero anhela poder salir de San Juan y ser parte de otros eventos nacionales e internacionales. Los Juegos Evita que se celebran todos los años en Mar del Plata son sin dudas su debilidad. "El skate pasó de ser un hobby y un medio de transporte a un deporte. Hice fútbol, intenté hacer rugby y ahora estoy con el skate. Nunca me detuve, porque nunca tuve vergüenza y mi condición la veo totalmente normal. A quienes estén en mi situación les digo que sigan haciendo deportes".