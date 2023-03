Un sanjuanino metió podio y se llevó el oro en el argentino de ultra trail

El flamante campeón argentino, Franco Oro, manifestó su alegría por el título logrado: “Estoy muy feliz por haber logrado mi primer campeonato argentino, lo busqué durante muchos tiempo, quedando dos veces como subcampeón, tercero o siempre cerca, pero que no se me daba. Esta fue una excelente carrera, con los mejores del país; fue muy dura, pero felizmente, pude hacer lo mío y decidí jugármela, tratando de poner diferencia. Eso fue a partir del kilómetros 7-8 donde pude sacar una ventaja que era difícil de sostener por la presión de tirar solo y no saber a qué distancia venían los perseguidores, lo que creaba la incertidumbre sobre si ir más rápido o más lento, pero salió todo bien y hoy puedo decir que soy campeón argentino”, dijo Franco.

Otros sanjuaninos que finalizaron una de las pruebas más tradicionales del calendario argentino: Fernando Quintero, 15° 30-39 años; Diego Micheltorena, 15° 40-49 años.

En 50K, Julio Castro finalizó 5° en 30-39 años; Elio Lucero fue 16° en la misma categoría; Ángel Ortega clasificó 3° en categoría 50-59 años; Dante Vila fue 38° en 30-39.

En damas, el primer lugar fue para Eliana García en 50-59 años; Naiara Quintana terminó tercera en 30-39 años.

En la distancia de 37K, Gerardo Ruiz fue 23° en 40-49; Juan González finalizó 10° en 50-59; Darío Daroni terminó 67° en 40-49; Gustavo Olivera 16° en 50-59.

En damas, Marcela Figueroa clasificó 20ª en 40-49; Eduardo Ponce 102° en 40-49; Miguel Santelha 104° 40-49; Luis Guardia 161° 40-41.

En damas, Noelia Beatriz Martín Jas se ubicó 53ª en 40-49 años; Melani Cáceres fue 42ª en 30-39; Silvana Zamora, puesto 82 en 40-49.

En distancia de 22K, el sanjuanino Juan Manuel Delgado se quedó con el primer puesto en categoría 50-59 años; Sebastián Sarmiento fue 32° en 30-39; Gabriel Pereyra 91° en 30-39; Carlos López 118° en 50-59.

Damas: Patricia Schiattino finalizó 6ª en 40-49 años; Sergio Ziade fue 37° en 30-39; Maciel Flores 39° en 20-29; Carina Varas Arroyo fue 15ª en 40-49 años.

En 15K, Matías Espejo fue 8° en el Campeonato Argentino; Jesús Muñoz terminó 16° en la misma categoría; Fernando Ripalta fue 6° en categoría única varones; Gastón Dávila clasificó 28° en el Campeonato Argentino; Pablo Leiva Ruiz terminó en el puesto 28 en categoría Única Varonil; Alejandro Dávila fue 31° en la misma categoría, donde Pablo Cano finalizó 34° y Jorge Tobal 42°.

En damas, Analía Roca se ubicó 22ª en Única Femenina, donde Yanina Lobos fue 29ª.

En 11K, Federico Morales, 51° en 30-39 años; Romina Castro se ubicó 11ª en 30-39; María Fernanda Posatini fue 66ª en 40-49; Melisa Luna 73ª en 30-39.

Los circuitos de montaña y las distancias ultras otorgan puntos ITRA para poder participar de UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) y otras carreras.

El Champaquí es un cerro localizado en el oeste de la provincia de Córdoba, se considera la segunda Maravilla Natural de la región metropolitana.