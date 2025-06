Un campeón del mundo, ¿compañero de un sanjuanino en Primera?

De todas maneras, la puerta para un retorno al país quedó abierta, con Independiente como uno de sus posibles destinos. Sabido es que, en el pasado, River sondeó al futbolista, pero también decidió quedarse en el fútbol francés.

Cabe recordar que ya en febrero del corriente año, Tagliafico dejó en claro que el retorno a la Argentina es posible, pero preferiría mantenerse en Europa un tiempo más: "Yo nunca digo nunca, porque al final no sé qué va a pasar con mi vida. Hoy te contaba que ya se me termina el contrato acá y no sé dónde voy a ir los próximos años. Me gustaría mantenerme en la élite lo más posible. Quiero tratar de sentirme lo más fuerte posible. Jugar contra los mejores jugadores el mayor tiempo posible. Hasta cuando me dé cuenta de que ya no doy para más".