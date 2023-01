Tras los reclamos por el Safari tras las Sierras se hace la carrera, pero con precauciones

En dialogo con Tiempo de San Juan , el director de Áreas Protegidas dependiente de la Secretaría de Ambiente, Andrés Ortega, señaló que desde diciembre vienen estudiando el expediente de la competencia, debido a que no solo el recorrido está previsto en un trayecto de 4 kilómetros de reserva natural, sino que además pasa por otras zonas que no forman parte de la reserva, pero que deberían preservar las condiciones ambientales.

“Es importante que no se va afectado el curso de agua, ya que hay un cauce del Rio La Majadita. Si bien esta agua no se utiliza para consumo humano, es parte del ecosistema y la idea es que no se vea afectada”, señaló Ortega. Es por esto que se realizaron una serie de peticiones tanto a la organización del Safari como a la Municipalidad de Valle Fértil.

En ese sentido, se solicitó que la próxima semana plantearan cómo está prevista la afluencia del público en la zona de la reserva natural, ubicada hacia el norte de San Agustín. “Hemos solicitado que nos presente la disposición de la gente, donde van a estar ubicados espectadores, acampe, para ordenar el espacio y ver la posibilidad de carga viable en la zona”, resaltó.

Otra solicitud es que se realice un puente provisorio en la zona, para que las movilidades que transiten no entren en contacto con el agua.

Además, desde la Secretaría han solicitado que en las zonas donde esté dispuesto el circuito, que sea fuera de la reserva natural, la organización determine las zonas donde podrá estar el público y qué actividades se podrán realizar (acampe, fuego, entre otros), para estudiar si es viable o no. También solicitaron el compromiso de todas las partes de garantizar el cuidado de los lugares, levantando residuos buscando minimizar el impacto que tiene la competencia.

Por otro lado, desde la Secretaría reconocieron el reclamo de los vecinos, pero entienden que la zona protegida por donde pasará la competencia es una zona con tránsito diario de usos múltiples. “Se pueden realizar eventos, pero se debe regular, y es lo que estamos haciendo. Es importante que la gente sepa y tome conciencia del cuidado de todas las zonas, no solo de las áreas protegidas”, remarcó el funcionario.

La próxima semana tienen previsto un nuevo encuentro, para conocer las disposiciones de publicas propuestas por la organización. “La fiscalización de la Secretaría es antes, durante y después de cada evento, por lo que controlaremos cada instancia. De no cumplirse con lo solicitado, se podrían aplicar sanciones, en base a lo que determina la Ley Ambiental”, finalizó Andrés Ortega.

Safari tras las Sierras, un evento que vuelve tras la pandemia

En el 2021 y 2022 el Safari tras las Sierras no se realizó debido a la pandemia por coronavirus, por lo que este año la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, la Asociación de Pilotos Vallistos y la Federación Sanjuanina de Volantes Nacional, el conjunto con la Municipalidad de Valle Fértil, tienen pensado tirar la casa por la venta en su edición 30º.

La competencia que nació en 1992, tras un café entre Alfredo Ávila, quien era propietario de la única farmacia de Valle Fértil en ese momento y Mario Barros, concesionario de la hostería ACA, dejó de hacerse tres años, durante el 2014, el 2021 y el 2022.

Para los vallistos y los fanáticos es un evento deportivo que reúne lo mejor de los fierros y el amor por la naturaleza, ya que su circuito está previsto en los paisajes únicos que ofrece Valle Fértil.

Este año la competencia será del 3 al 5 de febrero para motos y cuatriciclos, mientras que del 10 al 12 de febrero será el turno de los autos.