Todos los partidos del fútbol argentino de este lunes, suspendidos por la muerte del papa Francisco

De este modo, quedaron postergados los tres encuentros que se iban a disputar este lunes en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Eran Tigre vs Belgrano, Argentinos Juniors vs Barracas Central e Independiente Rivadavia vs Aldosivi.

"En señal de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco, los tres partidos que debían disputarse hoy fueron suspendidos. Los tres encuentros se jugarán mañana. A las 19 chocarán Argentinos-Barracas Central y Tigre-Belgrano y a las 21.15 será el turno de Independiente Rivadavia vs Aldosivi".

También debían celebrarse dos partidos de la fecha 11 de la Primera Nacional: Defensores de Belgrano vs Temperley y Ferro Carril Oeste vs Atlanta. Lo mismo corre para el choque entre Sacachispas y Acassuso por la Primera B y para los tres duelos de la Primera C: Centro Español vs Luján; Sportivo Barrcas vs Victoriano Arenas y Central Ballesters vs Deportivo Paraguayo.

FUENTE: Clarín