Tobías Martínez, recién llegado a San Juan: cómo se enteró que ganó, oídos sordos a los haters y el debut soñado en el Calafate

"Todavía no sé si caí en todo lo que pasó. Estoy puntero del campeonato y atrás tener a Werner, Sandero, es raro... es como que no es verdad", relató Tobías a Tiempo.

El piloto sanjuanino contó cómo fue su debut en la categoría más importante del país. No lo planeó, pero el universo sí lo quiso y le dio el triunfo en la primera, ante los grandes y después de 23 años.

"Fue soñado o ni soñado... Intenté hacer las cosas bien en mi debut. Era tratar de no tener roces con otros pilotos y mantenerme en ritmo. Traté de ir para adelante a buscar resultados, porque tenía un auto nuevo que necesita desarrollo y lo vamos manejando al pasar las vueltas. Nunca intenté sobrepasar los límites. El objetivo era terminar la carrera y todo fue inesperado. Son pocos los pilotos los que han ganado en el debut del Turismo Carretera", expresó Tobías Martínez.

Martínez y su Torino terminaron en el quinto puesto la primera fecha de la temporada entre 42 autos, pero una serie de sanciones a sus competidores, lo llevaron directo al segundo lugar y luego, tras la exclusión de Chapur, a lo más alto del podio.

Sobre esto y por todo lo que pasó en la carrera, Tobías dijo que fue "raro y muy loco".

"Cuando terminó y me dieron el trofeo, me estaba por ir del autódromo. En ese momento estaba charlando con el equipo y ahí vino mi Ingeniero Maxi Juárez (siempre cuando hay una exclusión, se llama a los otros dueños de los equipos que están en las posiciones cercanas para corroborar y comprobar sobre las medidas), me dijo que había estado ahí, que no le daban las medidas, así que ahí no mas fui a buscar mi trofeo y cambiar el que tenía. De vuelta sólo fue festejar con el equipo", aseguró el piloto sanjuanino.

Andaba con las pulsaciones a mil. Venía siendo una carrera un poco loca

Martínez sabe que en esta categoría se le pueden presentar los haters y contra eso, aseguró: "De eso hay de todo y están siempre. Empezando de que el Torino no les gusta porque no es un Torino. Ahora se mantuvo un poco la escancia de la trompa, el techo, la forma general del auto. Después están los que dicen que el Torino no gana la carrera, pero si la carrera es a mérito deberíamos empezar a contar de otra manera, todos corremos el mismo reglamento".

Tengo que seguir trabajando, pero estoy muy conforme con la clasificación en un auto totalmente nuevo porque ni siquiera tuve la posibilidad de ponerlo en la pista

Hay que ser realistas, nosotros no estamos para hacer un podio. Son carreras y puede pasar de todo. Se dio así, fue muy loco

El Misil entró en la historia y se puso a la altura de Henry Martin y Eduardo Copello: "Son grandes pilotos, me encanta el poder estar ahí. No es fácil. Fueron buenos pilotos en San Juan y a nivel nacional en su debut del TC. Toca disfrutar y volver a la realidad", cerró.