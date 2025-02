Suspendieron el partido de Godoy Cruz contra Talleres por agresiones al juez de línea

Mientras los protagonistas se preparaban para el inicio del complemento, Yael Falcón Pérez vio cómo es agredido Martín por un proyectil que bajó desde la tribuna popular local; impacto que rápidamente le produjo un profundo corte en su frente y un estado de conmoción. Pese a que rápidamente recibió la atención médica por parte del Cuerpo Médico del Bodeguero, el colegiado claramente seguía afectado por el golpe y Falcón Pérez comunicó a los capitanes Federico Rasmussen y Guido Herrera que no se podía seguir con el encuentro.

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada", expresó Falcón Pérez mientras dejaba el campo de juego ante una nueva suspensión de un encuentro en Mendoza luego de un 2024 donde un duelo del Tomba ante San Lorenzo corrió la misma fortuna también por accionar del público mendocino.

Martín se encuentra consiente y se espera que se someta a estudios mientras que se desconoce lo que será la fortuna para este encuentro, que todavía le resta la totalidad del segundo tiempo por disputarse. El antecedente ante los Gauchos de Boedo despierta preocupación, ya que ese juego inició un 25 de mayo y recién se llegó a una conclusión el 12 de octubre, una larga espera que ninguno de los dos equipos querrá afrontar considerando que ambos cuentan con participación en el plano internacional este año, lo que hace todavía más ajustados sus calendarios.

La historia en la casa de Gimnasia de Mendoza lejos estuvo de las expectativas que se tenían en la previa de estos dos equipos que llegaban en búsqueda de su primera victoria del año, ya que las ocasiones de gol brillaron por su ausencia y la polémica se adueñaba de las acciones por el gol invalidado a Miguel Fernández.

Tras el abrupto y lamentable final, los protagonistas sostienen sus búsquedas por conocer el triunfo en la campaña, ya que la T sigue sin puntos tras caer en sus dos primeras presentaciones y el Bodeguero solo goza de una única unidad producto de su empate con Sarmiento días atrás. En la próxima fecha, Talleres recibirá a Lanús (9/2, a las 21:30) mientras que Godoy Cruz visitará a Gimnasia (9/2, a las 19:15), el único equipo en la Zona B sin puntos a su nombre tras tres encuentros disputados.