Sorpresón: echaron al técnico de un grande de Europa

“A medida que el nuevo grupo propietario llega a los 100 días desde que se hizo cargo del Club, y continúa su arduo trabajo para hacer que el club avance, los nuevos propietarios creen que es el momento adecuado para hacer esta transición”, agregaron.

El paso de Tuchel al frente de los Blues Lions será recordado por la histórica consagración del equipo en la Champions League 2021. A pocos meses de haber sido designado en su cargo, el que fuera el primer DT alemán en el club lideró al Chelsea a un nuevo título tras vencer en la final al Manchester City de Pep Guardiola. Además, sumó otros dos trofeos como entrenador: se quedó con la Supercopa de Europa luego de superar al Villarreal en los penales y, a principios de este año, levantó la copa en el Mundial de clubes con su victoria ante Palmeiras, de Brasil.

“El cuerpo técnico del Chelsea se hará cargo del equipo para el entrenamiento y la preparación de nuestros próximos partidos mientras el Club se mueve rápidamente para nombrar un nuevo entrenador en jefe”, estableció el parte final del comunicado que emitió el club tras el despidió de Tuchel, dejando en claro que el próximo sábado, cuando el primer equipo visite al Fulham por la Premier League, un DT interino tomará las riendas hasta que se confirme la llegada del nuevo entrenador.

Según indicó la prensa inglesa, como The Telegraph o el diario The Sun, la destitución del alemán que antes de llegar al Chelsea había dirigido al Paris Saint Germain, no sólo tiene que ver con la sorpresiva caída en Zagreb. Tampoco por su arranque dubitativo en el torneo local (marca en la sexta posición con 10 puntos). Los medios indican que para los flamantes propietarios del club tras la salida del magnate ruso Roman Abramovich, Todd Boehly y Clearlake Capital, Tuchel no era la persona indicada para estar al frente del equipo.

A partir de ahora, se pondrá en marcha una intensa búsqueda para nombrar al nuevo DT. Y entre los nombres que destacan en Inglaterra, el primero en la lista sería Graham Potter, actual entrenador del Brighton, una de las sensaciones en el inicio de la Premier League. Otros de los apellidos que se apuntan para desembarcar en Stamford Bridge serían los de dos hombres con pergaminos: uno es el de Zinedine Zidane, quien está sin trabajar luego de su salida del Real Madrid hace un tiempo.

Además, quien también fue mencionado por su exitoso pasado en el fútbol inglés es Mauricio Pochettino. El DT que llevó al Tottenham a una definición de Champions League viene de dirigir al PSG en las últimas dos temporadas.

Fuente: Infobae