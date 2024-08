Siete equipos sanjuaninos serán protagonistas del Campeonato Argentino Junior

Este martes 20 de agosto, se jugará la segunda fecha de la ronda inicial. La programación de la jornada, en la pista de Giol, es la siguiente: B° Rivadavia vs Rowing (10:00 horas), UVT vs Est. Porteño (11:30), Ciudad vs Godoy Cruz (13:00), Andes Talleres vs Concepción (14:30), SEC vs Murialdo (16:00), San Martín vs Bancaria (17:30), Aberastain vs Giol (19:00) y Unión VK vs IMPSA (20:30).

En la jornada inaugural se dieron los siguientes resultados: Ciudad 3-1 Aberastain, SEC 1-2 B° Rivadavia, UVT 6-3 Bancaria, Concepción 3-1 Unión VK, Rowing 1-6 Murialdo, Est. Porteño 0-4 San Martín, Godoy Cruz 1-4 Giol y Andes Talleres 0-5 IMPSA. Los partidos se jugaron en Banco Mendoza.

El miércoles 21 se disputarán los últimos partidos de la primera rueda. Los cruces en la pista de Banco serán los siguientes: Rowing vs SEC (10:00 horas), Est. Porteño vs Bancaria (11:30), San Martín vs UVT (13:00), Aberastain vs Godoy Cruz (14:30), B° Rivadavia vs Murialdo (16:00), Unión VK vs Andes Talleres (17:30), Giol vs Ciudad (19:00) y Concepción vs IMPSA (20:30). Para más información y estadísticas en vivo, consultar en el siguiente enlace.

El equipo defensor del título es Aberastain de Pocito. En agosto de 2023, en la pista de UVT, las chicas del Naranja vencieron 4-3 a Andes Talleres en la final y se consagraron campeonas.

Créditos: Comité Nacional Técnico de hockey sobre patines de Confederación Argentina de Patinaje.

Fuente: Sí San Juan