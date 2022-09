Scaloni pone en marcha los entrenamientos con la mente en el primer amistoso

El primer entrenamiento de esta tarde no será con el plantel completo, teniendo en cuenta que los futbolistas estarán llegando a lo largo de la jornada y que por ejemplo Lisandro Martínez y Cristian Romero no pudieron viajar directo a Estados Unidos por no tener la visa -y no haberla podido gestionar en Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Habrá que esperar para conocer la idea de Scaloni para estos partidos y saber si buscará aceitar el once "ideal" para el debut mundialista o si los usa para evaluar jugadores que se puedan estar jugando su chance de integrar la lista final de la Argentina para Qatar 2022.