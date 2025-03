Scaloni lamentó la ausencia de Messi en la Selección Argentina y explicó cómo cambió sus planes

"Con Leo venía hablando de hace tiempo, no estaba muy bien de su aductor, venía con problemas, yo era consciente de esta situación y lamentablemente no pudo estar. Es una baja importante pero el equipo afrontará el partido como siempre ha hecho ante un rival muy dificíl ", reconoció el DT en una conferencia de prensa que brindó este jueves al mediodía.

La Pulga había sido convocado pero finalmente lo desafectaron debido a que el domingo en el triunfo de Inter Miami por 2-1 ante Atlanta United sufrió una molestia muscular en el aductor de la pierna izquierda y lo preservaron para evitar que se agrave. El inconveniente apareció después de que el astro pateara al arco, pero ese día continuó en cancha.

A su vez, Scaloni también se apenó por haber perdido a Lautaro Martínez, la última baja que se confirmó el miércoles luego de que el delantero llegara con una fatiga desde Italia y los estudios arrojaran que está desgarrado. "Siempre que no está Leo me preguntan si juega Julián y Lautaro juntos. En principio contábamos con él y nos encontramos con la noticia de que estaba tocado. Por suerte todavía no habíamos preparado el partido porque sin él era imposible. Esperemos que se recupere porque es un jugador importante", señaló.

Con respecto al once titular ante tantas bajas, el técnico anunció que hoy por la tarde despejará las dudas: "El equipo lo tengo al 90 por ciento definido, en el último entrenamiento de la tarde lo voy a cerrar, pero sí tengo una idea. Con las amarillas, tenemos tantos jugadores que no podemos darnos el lujo de guardar. Sí podremos tener algun matiz en la mitad de al cancha, porque el nivel de los chicos hace que podamos jugar con eso y darle oportunidad a otros".

Dybala, la otra gran ausencia en la Selección que lamentó Scaloni

Además de Leo y el Toro, el DT campeón del mundo y de América se mostró muy consternado por la ausencia de Paulo Dybala, quien tiene una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo de la que deberá operarse y por la que fue desafectado: "Ayer intercambié algunos mensajes con él. Lógicamente la noticia es muy triste, algo nos temíamos cuando pasó. Más allá del jugador, la persona para nosotros es importante. Cuando ha estado ha dado el máximo y cuando no ha estado también. Nos duele desde el lado humano que no pueda estar acá. Es una pérdida de todo tipo. Nosotros en este momento lo hubieramos necesitado. Ojalá que se recupere que es lo más importante".

FUENTE: TyC Sports